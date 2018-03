Ancora un mese di lavori sul ponte di Galliate

GALLIATE - Chiuso per un altro mese il ponte sul Ticino a Galliate, che avrebbe dovuto riaprire lo scorso 16 marzo. L'Anas ha fatto sapere che i lavori di manutenzione sono ancora in corso a causa del maltempo, che ha rallentato il cantiere per garantire la stabilità della struttura superiore del ponte di ferro, dove passano i binari del treno. Il traffico sarà deviato su Oleggio o Magenta dalle 23 alle 5 del mattino dal lunedì al venerdì fino al 15 aprile, con transito consentito ad intervalli, compatibilmente con i mezzi in manovra per realizzare gli interventi di manutenzione