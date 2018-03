La Fonderia Galliatese sostuirà le bitte difettose del Porto di Genova

NOVARA - Le bitte cinesi non tengono e così l'Autorità portuale di Genova è stata costretta a correre ai ripari e ne ha ordinate 10 nuove alla Fonderia Galliatese, azienda di Galliate (Novara) specializzata nella produzione in proprio di arredi portuali in ghisa. La commessa, dal valore di 42mila 700 euro, è arrivata dopo che negli ultimi tempi 3 bitte di Ponte dei Mille, uno dei moli dove attraccano le grandi navi da crociera, si sono rotte. Le nuove strutture per l'ormeggio saranno installate entro 45 giorni.

Le bitte Made in China

Visto il susseguirsi di incidenti in quel Molo l'Autorità portuale ha decuiso di sostituire non solo le bitte rotte ma anche le altre sette dello stesso lotto acquistate nel 2010 dalla Coopsette, che le aveva acquistate dalla Fonderie Belli, la quale - a sua volta - le avrebbe fatte realizzare in Cina.