Mercatone Uno, «Scongiurato il fallimento»

NOVARA - Si profila la cessione della Mercatone Uno ad un unico acquirente. La decisione, ancora non definitiva, è emersa al termine del tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo Economico dove erano seduti i commissari straordinari, i rappresentanti sindacali e gli esponenti delle Regioni. I commissari hanno spiegato di aver valutato sette offerte vincolanti d’acquisto, e di essere giunti a un’ipotesi di vendita unitaria per Mercatone Uno, come riportato da CorrierediNovara.com.

Fallimento scongiurato

La catena di punti vendita di mobilio, che in Piemonte occupa 390 persone sparse su 13 punti vendita (4 nel Novarese, Caltignaga, Pombia, Romagnano Sesia e Trecate) dovrebbe quindi passare di mano e scongiurare il fallimento, ha spiegato l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Gianna Pentenero: «Con la riunione di oggi sembra essere scongiurata definitivamente l’ipotesi fallimento. Si tratta, naturalmente, di una notizia positiva. Mi auguro che venga perseguita, come annunciato, la vendita unitaria e si faccia ogni sforzo per mantenere la massima occupazione possibile sul territorio». Per metà aprile è previsto un nuovo incontro al Mise in cui si entrerà nel dettaglio dell’ipotesi di aggiudicazione.