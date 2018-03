Bambino dell'asilo manda maestra in ospedale, 20 giorni di prognosi

NOVARA - Non si sa se per gioco o semplicemente se per caso un piccolo bimbo che frequenta la scuola d'infanzia avrebbecostretto la propria educatrice a ricorrere alla curedell’ospedale «Santissima Trinità» di Borgomanero. Secondo quanto riportarto da La Stampa di Novara il piccolo avrebbe spostato la sedia dell'insegnate poco prima che lei si sedesse, facendola rovinare a terra e causandole un forte trauma al coccige.