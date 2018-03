Borgomanero: riaperto il parcheggio in piazzale Marazza

BORGOMANERO - Dopo quasi sette mesi di stop ha riaperto il il parcheggio sotterraneo della stazione, in piazzale Marazza. Lo hanno annunciato il sindaco Sergio Bossi e l'assessore Elisa Zanetta spiegando: «Abbiamo approfittato di questo periodo di chiusura per una ricognizione completa della struttura sotterranea e la rimessa a nuovo di una serie di impianti di sicurezza; il tutto è costato una cifra di poco inferiore ai 50 mila euro». Il parcheggio era stato chiuso lo scorso agosto dopo l'incendio di uno scooter al suo interno e al danneggiamento dei dispositivi antincendio.

Si spera non accadano più atti vandalici

Gli impianti idraulico, antincendio ed elettrico sono stati rimessi in funzione ed è stato aggiunto un sistema per il rilevamento fumi. «Con questa messa a norma dell’intero parcheggio sotterraneo – concludono Bossi e Zanetta – avremo ulteriori posti disponibili, nella speranza che non accadano ulteriori atti vandalici che ricadrebbero, ancora una volta, sulla comunità».