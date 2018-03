Vandalizzata la Torre Mozza di Rocca Borromea

ARONA - Vandali in azione alla Rocca Borromea dove è stato danneggiato un vetro protettivo nel complesso storico di Torre Mozza. Il parco, riaperto al pubblico lo scorso novembre dopo una lunga ristrutturazione, potrebbe venire nuovamente chiuso per garantirne l'incolumità. Giuseppe Liberati gestore del parco aronese ha dichiarato a NovaraToday.it: «È disarmante. Si fa di tutto per dare alla gente posti bellissimi con fatica, soldi e passione e poi ecco il risultato. La storica torre mozza usata per sfogare istinti repressi. E per favore nessuno dica 'e va beh non è morto nessuno, che sarà mai'. Questa è totale mancanza di educazione, di spirito civile di menefreghismo assoluto del bene altrui e potrei andare avanti. Come sempre quale sarà la soluzione? Chiusura della Torre Mozza».