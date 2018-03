Segnalati due finti tecnici dell'acquedotto a Borgo Ticino

BORGO TICINO - I vigili di Borgo Ticino allertano la popolazione su tentativi di furto in abitazione da parte di sedicenti tecnici del servizio idrico. Il comandante Federico Bozzetti ha spiegato a La Stampa di Novara di aver ricevuto la chiamata di un anziano concittadino, insospettito dal fatto che due individui si siano presentanti presso la sua abitazione dicendosi tecnici dell'acquedetto in cerca di mercurio nelle tubature.

Truffatori in fuga

Fortunatamente l'anziano ha capito che qualcosa non andava e oltre a non aprire la porta della propria abitazione agli sconosciuti, ha allertato le forze dell'ordine. I presunti truffatori, sentendosi scoperti, si sono quindi allontanati.