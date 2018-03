Guardia medica aggredita da un gruppo di giovani

NOVARA - Guardia medica aggredito da un gruppo di ragazzi. E' successo a Novara in viale Roma lo scorso sabato sera intorno alle 20, quando il medico è stato picchiato da un gruppetto di giovani. Secondo quanto riportato da La Stampa di Novara alla base del gesto vi sarebbe stato il rifiuto del sanitario di vendere un farmaco richiesto dal gruppetto di sudamericani. L'uomo è stato trasportato in pronto soccorso da due colleghi corsi in suo aiuti, mentre sul posto è intervenuta un pattiglia della polizia, che ora sta seguendo le indagini. Gli agenti sperano di poter risalire all'identià degli aggressori visionando i filmati di sorveglianza delle telecamere attive nella zona.

Il comunicato dell'Asl

L'Asl ha scritto una nota a riguardo: «Nella sede di viale Roma operano abitualmente 4 Medici dalle 8 alle 20 il sabato, prefestivi e festivi e 3 di notte tutti i giorni dalle 20 alle 8. E’ dotata di telecamere che videoregistrano gli accessi e di Servizio di Vigilanza con guardia giurata. Questa sorveglia l’intero plesso e piantona il Servizio nella fascia oraria 22.00/8.00. La dinamica dell’evento è al vaglio delle Forze dell’Ordine che hanno acquisito le immagini delle telecamere. L’Asl No, che ha recepito dal 2011 la raccomandazione ministeriale per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, lavora costantemente per identificare i fattori di rischio per la sicurezza del personale. E’ infine impegnata a porre in essere misure di prevenzione e controllo più adeguate».