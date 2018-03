La Gdf sequestra 80mila prodotti per bambini, intervento anche a Vicolungo

NOVARA - Operazione su tutta Italia della Guardia di finanza di Torino, coordinata dalla procurta di Torino, che ha sequestrato oltre 80mila articoli destinati ai bambini, tra questi giocattoli e materiale didattico-educativo. Gli uomini della Gdf hanno fatto visita a diverse attività commerciali in Piemonte fra cui un punto vendita all’Outlet di Vicolungo ad Arese ma anche a Serravalle Scrivia, a Marcianise, Bagnolo San Vito, Brembio e Valmontone come ha scritto NovaraOggi.it. I prodotti sequestrati non avevano il marchio CE, il fascicolo tecnico ed era impossibile ricostruirne la filiera produttiva

Una denuncia a piede libero

«L’assenza dell’indicazione di un importatore o mandatario con sede all’interno della Comunità Europea -è scritto nel comunicato della Finanza - comporta l’impossibilità di ricostruire la filiera di approvvigionamento della merce ed, in ultimo, di verificare che il produttore abbia predisposto la documentazione tecnica comprovante la conformità del prodotto stesso con le normative armonizzate comunitarie e nazionali». L’intervento è stato finalizzato oltre che alla dismissione dal commercio di prodotti potenzialmente insicuri e pericolosi, anche alla tutela della libera concorrenza. Come accade con la vendita di articoli non conformi e fabbricati in «economia», viene messa in crisi da chi propone merce irregolare e con prezzi fuori mercato. Le numerose irregolarità riscontrate hanno consentito il sequestro e la denuncia a piede libero di un responsabile.