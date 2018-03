La Provincia di Novara offre 6 tirocini rivolti agli studenti universitari

NOVARA - Sei tirocini, sei opportunità per studenti per svolgere un «lavoro» di formazione mentre stanno concludendo l'università. L'offerta arriva dalla Provincia di Novara, che ha attivato i tirocini in diversi ambiti e settori, dall'ufficio stampa all'ufficio pari opportunità, passando per i settori tecnici ed economici.

Il primo tirocinio riguarda i bandi e i progetti europei. Il candidato selezionato sarà affiancato ad un nucleo di lavoro che opera sul monitoraggio dei bandi e sulla progettazione: si occuperà, in particolare, di monitorare i bandi in relazione alle scadenze e ai settori tematici e sarà di supporto a tutte le attività di reperimento delle informazioni necessarie allo sportello bandi. Tra i requisiti richiesti la conoscenza degli strumenti informatici di base, della lingua inglese e l’interesse per le attività di sostegno finanziario offerte dall’Unione europea. L’annuncio è rivolto soprattutto agli studenti di Economia, Scienze politiche, Giurisprudenza ed equipollenti. La durata del tirocinio è di tre mesi.

Il secondo tirocinio riguarda invece l’ufficio stampa. Anche in questo caso la selezione è rivolta a studenti universitari (preferibilmente Scienze della comunicazione, Lettere, Lingue o altre discipline umanistiche, Scienze politiche o Giurisprudenza) per un tirocinio curriculare di tre mesi. Tra i requisiti, capacità di sintesi e di scrittura in lingua italiana, utilizzo dei programmi informatici di base. Gradite competenze grafiche di base e sull’utilizzo dei principali social network.

Il terzo tirocinio riguarda l’Ufficio contratti e contenzioso. In questo caso si cerca preferibilmente uno studente di Economia o Giurisprudenza per occuparsi delle procedure propedeutiche alla stipula dei contratti (verifica requisiti, visure camerali, verifica documentazione, ecc.).

Il quarto tirocinio riguarda l’Ufficio Pari opportunità, in particolare per supporto amministrativo. L’offerta è rivolta soprattutto a studenti di Economia (ma si valutano anche altre candidature in base alle motivazioni dello studente), sono richieste competenze informatiche di base e predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico e in team.

La quinta possibilità riguarda un tirocinio di tre mesi per l’Ufficio Concessioni, dove sarà richiesto un supporto per il rilascio di concessioni e licenze per cartelli pubblicitari ed accessi carrai. Anche in questo caso la preferenza è per studenti iscritti ad Economia o Giurisprudenza.

Il sesto tirocinio sempre di tre mesi è relativo ai settori Tecnici: in questo caso si cercano studenti di Ingenieria, Biotecnologie, Geologia, Scienze ambientali ed altre discipline scientifiche per il supporto alle varie funzioni provinciali collegate all’ambiente (rifiuti, derivazioni idriche, energia, ecc.), alla viabilità e ai trasporti.

Le candidature devono essere inoltrate agli uffici stage delle Università a cui gli studenti sono iscritti. Per ulteriori informazioni è anche possibile rivolgersi all’Urp della Provincia di Novara (provurp@provincia.novara.it – 0321/378305) inviando il curriculum e specificando nell’oggetto i tirocini per cui ci si candida.