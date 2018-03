Meina, nemmeno il robot sub dei Vigili trova l'uomo disperso nel lago

MEINA - Proseguono le ricerche a Meina del 35enne che è disperso nel lago Maggiore dalla notte del 5 marzo, quando si è gettato nelle acque di fronte agli occhi dei familiari. Sulle tracce del padre di famiglia, sposato con due figli, si sono messi prima i Vigili del fuoco di Arona che hanno tentato una prima ricognizione in barca, poi i loro colleghi del nucleo sommozzatori di Torino e di Milano. Dal capoluogo lombardo è stato portato anche il robot subacqueo Rov Perseo, dotato di telecamera e sonar, che non è riuscito a individuare l'uomo, così come non è stato avvistato dall'alto quando i Vigili del fuoco di Malpensa hanno effettuato una ricognizione in elicottero della zona. Le ricerche sono ancora in corso, come ha riportato NovaraToday.