3 rimedi naturali per dire addio a influenza e raffreddore

Ed eccolo qua: in arrivo il secondo virus dell’anno. I casi di influenza sono ormai terminati ma arrivano i cosiddetti virus parainfluenzali che poi, a conti fatti, causano sintomi pressoché identici. Ma in nostro aiuto arrivano i rimedi naturali. Non fanno miracoli ma ci aiutano a sopportare meglio i giorni di malattia.

Fiori di sambuco

I fiori di sambuco sono stati recentemente oggetto di ricerca scientifica. Secondo quanto è emerso dalle indagini gli estratti sono stati in grado di inibire la replica di virus influenzali di tipo A (H1N1) e di tipo B. Uno studio ha evidenziato un miglioramento dei sintomi nel 93 percento dei casi in soli due giorni, contro i 6 dei pazienti che assumevano placebo.

Echinacea

I polisaccaridi dell’Echinacea non svolgono un’azione antivirale diretta, ma potenziano la nostra risposta immunitaria. Tuttavia, secondo alcuni studi gli estratti idroalcolici non avrebbero tale effetto. Meglio quindi sotto forma di decotto o polvere. Va anche ricordato che interagisce con i farmaci a base di ecozanolo, dei quali ne potenzia gli effetti.

Zenzero

Lo zenzero è un antinfiammatorio naturale. Se la gola è in fiamme si può assumere di tanto in tanto un decotto a base di radice di zenzero. Si taglia una fettina di rizoma, la si pone in 300 ml di acqua e la si fa cuocere per una decina di minuti dall’ebollizione. Si filtra e si beve. Va ricordato che studi recenti hanno mostrato come lo zenzero riduce anche il rischio di allergie i dolori muscolari, spesso associati a influenza.

