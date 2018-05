Una pizza bella, buona e antitumorale esiste davvero ed è stata ideata dai ricercatori dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Napoli Fondazione G. Pascale, non a caso è stata battezzata con il nome di Pascalina. L’alimento è contraddistinto dalla presenza di ingredienti di primissima qualità che svolgono importanti virtù nutrizionali protettive e terapeutiche. Il prodotto che ne deriva è un cibo che si prende cura del cuore e riduce il rischio di neoplasie dell’apparato digerente. E se avete il dubbio sul sapore, tenetevi pronti: chiunque potrà assaggiarla nel mese di giugno.

Un progetto culinario

Questa volta non si tratta di uno di quegli alimenti messi a punto da qualche industria alimentare, ma di un’idea scaturita da scienziati italiani. Lo scopo è quello di evitare di incappare in forme tumorali e malattie cardiovascolari. E se siete curiosi potrete assaggiarla dal 1 al 10 giugno presso la kermesse Napoli Pizza Village.

Come fa a essere anche buona?

Chiaramente per curare anche l’aspetto visivo e il sapore i ricercatori dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Napoli Pascale, si sono avvalsi della collaborazione di mastri pizzaioli e ristoratori. Chiunque, così, potrà mangiare uno degli alimenti più amati dagli italiani ma potrà farlo in maniera decisamente sana, equilibrata e benefica.

Gli ingredienti

Vero e proprio prodotto tipico della dieta mediterranea, gli studiosi hanno cercato di apportare alcune modifiche alla classica pizza. Gli ingredienti che rendono questo alimento davvero speciale sono l’aglio, il peperoncino, l’olio extravergine di oliva del Cilento, i pomodorini di San Marzano, le olive di Caiazzo, i friarelli (broccoli) campani crudi e – ovviamente – la farina di frumento per la base. Tutti ingredienti che riducono al minimo il rischio di incappare in tumori dell’apparato gastrointestinale come quello al colon. E c’è una buona notizia: se amate la pizza, sappiate che in versione antitumorale, potrete mangiarla anche due volte a settimana.

Dove andare

Se l’idea vi ispira, non dovete fare altro che recarvi dal 1 al 10 giugno presso lo stand della pizzeria Don Peppe durante il Napoli Pizza Village. L’evento si terrà accanto allo splendido Lungomare Caracciolo. E già che vi trovate lì, poterete assaggiare le specialità di altre eccellenti pizzerie.