Qualunque medico sa che in fatto di medicina non si finisce mai di imparare. Oggi la scienza ha smentito pratiche di uso comune fino a qualche decennio fa. E siamo certi che continuerà a farlo. Con il progresso tecnologico, infatti, si conoscono aspetti che mai prima di quel momento avevamo preso in considerazione. E uno scienziato serio deve avere abbastanza umiltà per essere disposto anche a buttar via ciò in cui credeva fino a poco tempo prima. Parallelamente, nascono come funghi rimedi miracolosi basati su insolite ricerche o su una pseudo scienza. Tra queste anche quella del dottor Gray, il quale con pochi dollari promette di fornire la cura a molte malattie, Ebola compresa.

Le storie miracolose

Sembra che ci siano diverse storie miracolose collegate a un sito che vende dei rimedi omeopatici in formato audio a pochi dollari. Una di queste è quella di un uomo di 84 anni che durante un viaggio all’estero ha cominciato a sentirsi male, debole ed esausto. Ricoverato in ospedale poco dopo, né farmaci né terapie sembravano avere effetto. Ma grazie all’ascolto di un eRemedy – una tecnologia in attesa di brevetto – cominciò a sentirsi meglio. La sua febbre sparì, così come anche la stanchezza e guarì totalmente in breve tempo. La storia si legge proprio nel sito MD In Your Hand. Si tratta di un portale gestito dal dottor William Edwin Gray, ex studente di Stanford, che pratica l'omeopatia a Los Gatos, in California. Le sue clip musicali sono vendute a 5 dollari.

Prodotto non testati

Il medico è stato accusato di condotta non professionale dalla California Medical Board per aver venduto i suoi prodotti non testati e non regolamentati. D’altro canto, lo stesso Medical Board ha minacciato il dottor Grey di revocare la sua licenza medica dato che non vi sono «prove ben documentate nella letteratura scientifica peer reviewed sul fatto che i rimedi omeopatici possano essere trasmessi elettronicamente tramite il suono delle onde». «Se tu - o tuo figlio o il tuo animale domestico - hai improvvisamente una sofferenza acuta e hai bisogno di un rapido sollievo da febbre, diarrea, tosse, o anche malaria, tifo, colera», si possono usare gli e-Remedy, si legge nel sito.

Come funzionano

«Ecco cosa devi fare! Accendi il tuo cellulare o il tuo computer! ... Ascolta il segnale unico sul tuo cellulare o computer scelto dal sistema esperto per alleviare rapidamente i tuoi sintomi!». Il sito riporta ben 32 malattie distinte facilmente curabili dagli eRemedies. E asserisce che la tecnologia da lui utilizzata possa trattare l'ebola, l'influenza suina e la SARS. Questo perché lui utilizzerebbe «estrazioni elettroniche di rimedi omeopatici ottenuti direttamente dalle farmacie approvate dalla FDA.

Dov’è la scienza?

E’ chiaro che le affermazioni del dottor Gray hanno lasciato senza parole diversi medici ed esperti. Se già da un lato l’omeopatia stessa è considerata una pseudoscienza, cosa si potrebbe dire dei rimedi estratti elettronicamente e riportati su un file mp3? «Il principio importante è che questi nanocluster irradiano energia. Questo è rilevabile in una bobina, quindi amplificato e infine digitalizzato in file MP3 - lo stesso formato della musica», si legge ancora nel sito. «Ci sono un sacco di persone in Sierra Leone che stanno usando gli e-Remedy a causa di un grande focolaio di malaria», ha dichiarato Gray The Mercury News.

Revoca della licenza?

Secondo il dottor Grey, anche se la sua licenza verrà revocata potrebbe riuscire comunque a lavorare in qualità di omeopata. Tuttavia, è certo che il sito MD In Your Hand verrà chiuso molto presto. Secondo quanto da lui dichiarato, negli ultimi 4 anni, avrebbe avuto 500 clienti e se il sito verrà bloccato quelli saranno gli ultimi pazienti ad aver ottenuto un trattamento di omeopatia elettronica.