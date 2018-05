Il primo pasto della giornata è quello più importante in termini di salute. E, come dice un antico detto, bisognerebbe sempre fare una «colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero». E sebbene la frase sia abbastanza eloquente per comprendere che la mattina dobbiamo mangiare molto di più rispetto al resto della giornata, non ci fornisce informazioni sul tipo di alimenti che dobbiamo consumare. Ed è proprio su questo fronte che si è espresso un nuovo studio, il quale ha evidenziato che alcuni cibi come il classico succo di arancia potrebbero predisporre all’obesità.

Maggior pericolo per i bambini

Il pericolo più elevato di incappare nell’obesità a causa del succo di arancia lo avrebbero i bambini. I soggetti che ne bevevano almeno un bicchiere al mattino, infatti, avevano quasi il doppio delle probabilità di aumentare vistosamente di peso rispetto a quelli che non lo facevano. Ma non solo: anche quelli che saltavano la colazione assistevano a un rischio maggiore di incappare in sovrappeso e obesità. Questo perché «rendeva i bambini più propensi a fare spuntini durante il giorno», spiegano i ricercatori.

Una scelta salutare?

Il succo di arancia non è sempre una scelta salutare a meno che non si utilizzino le arance appena spremute. Al contrario, i succhi di frutta comunemente commercializzati, sono molto spesso ricchissimi di zuccheri e altre sostanze che possono predisporre all’aumento di peso. I ricercatori sono riusciti a stabilire che in soli 350ml di succo di arancia (poco più di un bicchiere) ci sono mediamente nove cucchiai di zucchero.

Lo studio

Durante la ricerca, condotta da un team proveniente dall'università di medicina di Vienna, sono stati presi in esame ben 650 bambini e sono stati osservati a livello di alimentazione, peso corporeo, BMI e altezza. Circa il 29% soffriva di sovrappeso o obesità. Chi non beveva il succo di arancia ma altri liquidi come l’acqua, per esempio, assisteva al 40% in meno di probabilità di aumentare di peso.

C’è anche chi saltava la colazione

D’altro canto c’erano anche diversi bambini che saltavano la colazione. E il numero era molto più alto di quanto si potesse pensare. Soltanto quattro bambini su dieci facevano la colazione ogni giorno. Mentre un terzo la faceva meno di cinque volte a settimana e lo stesso numero di bambini la saltava sempre. Ma dai risultati è emerso che chi faceva una colazione abbondante, paradossalmente, era più magro (mediamente di tre chilogrammi) rispetto a chi non la faceva affatto.

Meno zuccheri a colazione

Ciò che senz’altro è più deleterio per la salute di un bambino – e di un adulto – è il consumo di zuccheri raffinati. «È molto importante integrare cibi ricchi di fibra. Quindi bisognerebbe mangiare una mela o un'arancia invece di bere succo di frutta. Oppure bere acqua o tè non zuccherato e, se si beve succo di frutta, si deve aggiungere acqua», ha spiegato l’autrice dello studio Maria Luger in occasione della più grande conferenza mondiale sull'obesità tenutasi recentemente a Vienna.

Rischio malattie cardiache a cancro

L’obesità non è solo un problema estetico ma rappresenta un grave problema per la salute di un individuo. Recenti ricerche, infatti, hanno messo in evidenza come la condizione possa notevolmente aumentare il rischio di incappare in 12 tipi di cancro. Ma non solo: l’eccesso di peso predispone anche a diabete di tipo 2 e patologie cardiovascolari. «Il succo di frutta non è del tutto cattivo, ma in termini di appetito non si può dire che equivalga alla frutta intera perché la fibra viene rimossa e di conseguenza è una forma concentrata di zucchero», ha dichiarato Jason Halford, dell'Associazione europea per lo studio dell'obesità. D’altro canto, una spremuta di arancia fornisce anche maggiori quantità di vitamine e nutrienti essenziali per la salute umana. Quindi, la prima cosa da fare è affidarsi a prodotti davvero naturali e non a quelli che troviamo già pronti nei supermercati. Forse impiegheremo un po’ più di tempo nella preparazione ma sarà, senza alcun dubbio, tempo speso bene.