Siamo sempre alla ricerca costante di soluzioni che migliorino il nostro benessere. In particolare, non è insolito tentare di ripristinare le normali funzioni intestinali con rimedi naturali. Tuttavia, ci affidiamo con più probabilità a integratori e altri prodotti importati da altri paesi, piuttosto che utilizzare quelli che abbiamo già a disposizione. Uno di questi è la salsa di pomodoro: oltre a essere un eccellente rimedio per mantenere la prostata in salute, sembra anche proteggere il nostro intestino grazie alla presenza di batteri buoni. Ecco i risultati di una recente ricerca spagnola.

Meglio cotti che crudi

Tendiamo sempre a pensare che il cibo crudo sia migliore di quello cotto. Non a caso nasce il crudismo, il quale spinge molte persone a consumare solo ed esclusivamente alimenti crudi. Non sempre, però, questa è la soluzione migliore. Specie nella salsa di pomodoro che, secondo quanto riferito da alcuni scienziati spagnoli, avrebbe una maggiore efficacia rispetto al pomodoro consumato esattamente come raccolto dalla pianta. Inoltre, anche la presenza di licopene – un forte antiossidante – è maggiore quando il pomodoro viene cotto.

Probiotici naturali

Dai risultati emersi dalla ricerca si è potuto stabilire come la salsa di pomodoro cotta sia meglio dell’alimento crudo perché il processo di cottura conserva alcune importanti sostanze chimiche dall’azione antiossidante. E sono le stesse che conferiscono all’ortaggio il colore rosso. «Capire come sia la cottura che la digestione influenzino i benefici per la salute del cibo aiuterebbe i produttori a produrre cibi che migliorano il nostro benessere», dichiarano i ricercatori.

Più antiossidanti

Gli scienziati della Universitat Politècnica de València (Spagna) si sono così concentrati sulla verifica dell’efficacia degli antiossidanti del pomodoro quando sottoposti a cottura o digestione. Da dati ottenuti sono riusciti, prima di tutto, a confermare che il processo di cottura migliora la quantità di licopene ma, soprattutto, l’assorbimento di tale antiossidante. Tutto ciò sembra anche favorire la salute dei nostri microbi intestinali. Tra gli altri benefici tipici dei pomodori ricordiamo anche un minor rischio di tumore allo stomaco – o un rallentamento della crescita. Stessa cosa dicasi per le masse che si sviluppano a livello della prostata.

Antiossidanti e batteri

Durante la ricerca - pubblicata sul Journal of Functional Foods - gli scienziati hanno preso in esame uno dei batteri più comuni e importanti del nostro intestino: il lactobacillus reuteri. Questo sembra bloccare in parte l’azione di alcuni antiossidanti, ma tutti quelli che riescono a entrare nel nostro intestino rendono gli stessi batteri enormemente più efficaci. Tuttavia, è importante sottolineare che l’effetto positivo dei batteri supera di gran lunga il fatto che una piccola parte di antiossidanti viene bloccata. «Abbiamo lavorato con pomodoro crudo e cotto per determinare l'impatto della lavorazione. E tra i risultati, abbiamo scoperto che servire pasti ricchi di probiotici con salsa di pomodoro aumenta il suo effetto probiotico», ha dichiarato Ana Belén Heredia, autrice dello studio.

Gli effetti benefici dei pomodori

Già ricerche precedenti hanno evidenziato diversi effetti benefici dei pomodori. Tra queste anche la protezione dei polmoni nei soggetti fumatori. Ad asserirlo sono stati alcuni ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, guidati da Vanessa Garcia-Larsen. Questo insolito frutto – da non confondere con un tipo di verdura – quando abbinato a un maggior consumo di mele può aiutare a riparare i danni al sistema respiratorio indotto dal fumo. Va da sé che gli effetti migliori si ottengono negli ex-fumatori. Il lavoro, che fa parte dello studio Aging Lungs in European Cohorts (ALEC), ha evidenziato che vi era un più lento declino della funzione polmonare tra gli adulti che consumavano grandi quantità di pomodori. «Questo studio dimostra che la dieta può aiutare a riparare i danni ai polmoni nelle persone che hanno smesso di fumare e suggerisce anche che una dieta ricca di frutti (pomodoro compreso) può rallentare il naturale processo di invecchiamento dei polmoni anche se non hai mai fumato. I risultati supportano la necessità di raccomandazioni dietetiche, in particolare per le persone a rischio di sviluppare malattie respiratorie come la BPCO», ha dichiarato Garcia-Larsen.

I pomodori combattono l’infertilità

Secondo alcuni ricercatori dell’Università di Sheffield, l’effetto benefico della salsa di pomodoro esercitata sulla prostata può estendersi anche alla produzione di sperma. «Poco lavoro è stato fatto in questo campo. Se il licopene ha un effetto benefico sulla prostata, è ragionevole pensare che potrebbe anche migliorare la funzione degli spermatozoi», spiega la prof.ssa Elizabeth Williams, del dipartimento di oncologia e metabolismo umano dell’Università di Sheffield. Già una ricerca condotta dalla Cleveland Clinic aveva dimostrato che il licopene contenuto nei pomodori aumenta la conta degli spermatozoi di ben il 70 per cento.

Se mangi la pasta al sugo migliori la salute cardiovascolare

Ormai la cucina italiana è diventata estremamente varia, anche quando si tratta di un semplice piatto di pasta. Ma, a quanto pare, il condimento più classico con salsa di pomodoro, olio extravergine e basilico fresco rimane sempre quello più salutare. Secondo l’Università di Barcellona, infatti, un po’ di sugo al giorno protegge da infarti o ictus. La ricerca, pubblicata su Food Chemistry, ha dimostrato che la salsa di pomodoro contiene circa 40 tipi diversi di polifenoli, preziose sostanze antiossidanti che migliorano la salute dell’apparato cardiovascolare. Ma per ottenere il massimo dei benefici bisogna anche aggiungere cipolla e aglio.

Salsa di pomodoro contro il cancro

Diversi studi hanno messo in evidenza come la salsa di pomodoro sia in grado di svolgere un effetto anticanceroso. In particolare, stimola il processo di apoptosi (morte programmata) in diversi tipi di cellule tumorali. «I dati forniscono l’evidenza in vivo che il consumo di salsa di pomodoro può sopprimere la progressione della malattia in un sottogruppo di pazienti con carcinoma della prostata aumentando la morte delle cellule apoptotiche. Tuttavia, a causa del numero relativamente piccolo di pazienti e della variabilità dei valori delle cellule apoptotiche nell'IPB e nei carcinomi, è necessario esaminare un numero molto più grande di pazienti per supportare i dati generati in questo studi», spiegano i ricercatori del Dipartimento di Human Nutrition, Università dell'Illinois a Chicago.

Riduce il rischio di cancro ai polmoni

Benché molti risultati siano stati positivi, per alcuni tipi di cancro come quello al polmone, sono necessarie ulteriori verifiche. «Molti studi case-control e di coorte hanno esaminato diete ricche di licopene e cancro ai polmoni, suggerendo un'associazione tra licopene e cancro del polmone nella direzione protettiva. Tuttavia, l'associazione inversa tra l'assunzione di licopene e il rischio di carcinoma polmonare può essere il risultato della funzione delle misurazioni dei carotenoidi come marker di uno stile di vita più sano (maggiore consumo di frutta e verdura). Inoltre, restano da risolvere alcune questioni prima che si possano trarre conclusioni definitive sugli effetti preventivi del licopene nel cancro ai polmoni. Questi includono: la dose ottimale e la forma di licopene, le interazioni tra licopene e altri carotenoidi e vitamine liposolubili, il ruolo del grasso nella regolazione dell'assorbimento e della disposizione del licopene, la specificità di organi e tessuti, e il problema dell'estrapolazione dai modelli animali alle popolazioni umane. Vi è un grande bisogno di studi di intervento umano ben progettati che prendano in considerazione progetti di studio che includano la selezione dei soggetti, marcatori specifici di analisi, i livelli di carotenoidi testati, il metabolismo e l'isomerizzazione del licopene e il loro significato biologico. È solo attraverso tali studi che la nostra comprensione del ruolo antitumorale svolto dal licopene di pomodoro sarà migliorata e ci aiuterà a sviluppare strategie complementari per la prevenzione, il trattamento e la gestione del cancro del polmone», concludono i ricercatori.

