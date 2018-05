Compriamo integratori, vitamine, magiche erbe sciogli grasso e facciamo ore e ore di palestra. Spesso, però, molti tentativi falliscono e il grasso continua ad accumularsi giorno per giorno nella nostra pancia. Sembra, tuttavia, che ci siano dei metodi alternativi che ci aiutano a tenere sotto controllo il nostro peso corporeo e ad avere una pancia più snella. Tra questi, uno che può mettere in pratica chiunque: ridere. Ma non è necessario avere un buon motivo per farlo: basta praticare lo yoga della risata.

Tonifica la pancia

Lo yoga della risata sembra regalare numerosi benefici per la salute umana: oltre a fare bene all’umore, diminuire il dolore e potenziare le difese immunitarie, infatti, tonifica anche la pancia. Proprio così: secondo alcune teorie, ridere di gusto ci aiuterebbe ad allenare costantemente i muscoli addominali. Se ci fate caso, infatti, durante la pratica i muscoli si contraggono e si espandono continuamente, un po’ come quando svolgete degli addominali.

In più si perde peso

Un recente studio ha anche messo in evidenza come fare una bella risata per almeno 10-15 minuti ci aiuti a bruciare più calorie. Inoltre lo yoga della risata riduce i livelli di cortisolo – l’ormone dello stress che, tra le altre cose, rallenta il metabolismo e immagazzina più grasso, specie nella pancia. Quindi ridere tanto invertirebbe questo processo.

Ci aiuta a sentirci meglio

Infine, non bisogna dimenticare che lo yoga della risata è stato recentemente oggetto di numerosi studi scientifici, molti dei quali hanno confermato virtù salutari sia dal punto di vista psicologico che fisico. Tra questi anche un evidente riduzione della pressione sanguigna con minor rischio di infarto e ictus. In uno studio condotto su volontari in età avanzata, si è potuto dimostrare che praticare quotidianamente lo yoga della risata porta a una riduzione dell’ansia, della depressione e dell’insonnia. «Abbiamo concluso che la terapia della risata può migliorare la salute generale nei pazienti anziani», hanno concluso i ricercatori.

Anche per i pazienti oncologici

Infine, sembra essere un’ottima soluzione nei pazienti oncologici, i quali assistono a una riduzione dello stress derivante dalle terapie a cui sono costretti a sottoporsi. «I risultati della ricerca hanno dimostrato che, come un dono naturale, le risate possono ridurre lo stress nei malati di cancro prima della chemioterapia. La risata svolge un ruolo importante nel ridurre lo stress e la relativa secrezione di endorfine con conseguente rilassamento mentale e fisico. Lo stress cronico influisce continuamente sul sistema limbico e sull'ipotalamo e porta alla secrezione di adrenalina e causa interruzioni nel sistema immunitario. In effetti, la risata equilibra il sistema simpatico e parasimpatico; inoltre, funziona come un anti-stress. Inoltre, il riso aumenta l’endorfina nel cervello. L'endorfina sembra essere la struttura più facilmente collegata alla morfina, entrambe funzionano nell'euforia e nella diminuzione del dolore. La risata non solo crea buon umore nei pazienti e nello staff dell'ospedale, ma può anche ridurre lo stress nei pazienti e migliorare il processo di trattamento senza effetti collaterali dannosi creando un ambiente felice negli ospedali».

