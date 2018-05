Ancora conferme sui benefici derivanti dalla sauna. Si tratta di un’antichissima pratica che, al momento, è utilizzata con maggior regolarità in Finlandia ma che è stata sfruttata da migliaia di anni praticamente in ogni angolo del pianeta. Ora diversi studi hanno compreso il motivo per cui molte persone la utilizzavano in passato al fine di godere di ottima salute. Uno dei vantaggi appena scoperti è quello di proteggere l’apparato cardiovascolare. Ecco perché la sauna potrebbe essere un ottimo metodo per mantenersi in forma sotto molti punti di vista.

Riduce il rischio di ictus

Alcuni scienziati sono riusciti a dimostrare, in uno studio durato ben quindici anni, che avere l’abitudine di fare una sauna più volte a settimana può ridurre notevolmente il rischio di ictus. Si parla di circa il 61% di riduzione, facendola dalle quattro alle sette volte a settimana. Per arrivare a simili conclusioni sono state coinvolti 1.628 volontari di entrambi i sessi con un’età compresa fra i 53 e i 74 anni. Tutti vivevano nella zona orientale della Finlandia, terra della sauna per eccellenza.

I risultati

Il gruppo di studio del Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor (KIHD) ha deciso di suddividere tutti i partecipanti in tre gruppi principali: quelli che avevano l’abitudine di fare la sauna una volta a settimana, quelli che la facevano 2-3 volte a settimana e quelli che prolungavano le loro sedute per circa 4-7 volte. Il rischio di ictus sembrava essere ridotto in proporzione al numero delle saune effettuate.

Tutti avevano vantaggi

In ogni caso, tutti – anche chi faceva poche saune – riuscivano a ottenere benefici derivanti dalla pratica. La riduzione dell’ictus era del 14% in meno se praticata almeno 2-3 volte a settimana e del 61% in meno se fatta quasi tutti i giorni. È importante sottolineare che l’associazione rimaneva inalterata anche aggiustando altri fattori di rischio come la presenza di diabete, di malattie metaboliche, dell’indice di massa corporea, dell’età avanzata, dei trigliceridi elevati, dell’attività fisica, dello status sociale e dell’eventuale consumo di alcol.

Non solo ictus

Risultati precedenti ottenuti dallo stesso team di ricerca avevano evidenziato come fare la sauna con una certa frequenza e costanza, diminuiva significativamente il rischio di mortalità cardiovascolare per qualsiasi causa.

Perché fa bene?

Secondo i ricercatori, la sauna svolgerebbe molti benefici sul nostro organismo, tra questi la riduzione della pressione sanguigna, una migliore funzionalità cardiovascolare, un potenziamento del sistema immunitario e un impatto positivo sul sistema nervoso autonomo. Infine, altri studi avevano anche dimostrato che la pratica riducesse la rigidità delle pareti arteriose influenzando pressione e ritmo cardiaco. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Neurology.