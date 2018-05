Dieta del pepe, c’è più gusto a dimagrire

Il pepe è una delle spezie più conosciute al mondo. La sua storia è vecchia quasi come l’umanità stessa, e nel tempo ha accompagnato e segnato la società più di quanto non si possa immaginare. Eppure, è ‘soltanto’ una spezia, un ingrediente di cucina. Oggi, questo famoso insaporitore del cibo può diventare un potente alleato di una dieta dimagrante, o per perdere peso. Ecco come.

Come lui nessuno

Secondo gli estimatori del pepe, non solo è in grado di insaporire i piatti con quel tocco in più come nessun’altra spezia saprebbe fare ma, come suggerito da diversi studi, avrebbe anche proprietà salutari. E, infine, può far perdere peso.

Come agisce il pepe

Il pepe pare abbia la peculiarità di favorire il processo di assimilazione dei nutrienti contenuti negli alimenti. In più, mentre noi digeriamo, lui attaccherebbe le cellule di grasso (o adipose) e le abbatterebbe, rimuovendo dunque i tanto detestati cuscinetti adiposi. Questo, secondo gli esperti, grazie ai fitonutrienti che la spezia contiene. Il pepe, tuttavia, è pur sempre una spezia e non può essere consumato tal quale né in grandi quantità, poiché potrebbe risultare irritante.

Il pepe per dimagrire

Per sfruttare le proprietà ‘dimagranti’ del pepe si può dunque aggiungerlo ai piatti di ogni giorno che lo possono prevedere, come per esempio minestre e zuppe. E questo è già un buon inizio. Ma, per sfruttare al meglio le sue virtù perdipeso si può per esempio preparare un tè al pepe nero: basta aggiungerne un pizzico a un normale tè nero o verde o anche a una tisana.

Altro modo per utilizzare il pepe nero in cucina, nell’ottica di perdere peso, si può aggiungere alle insalate – specie quelle che prevedono le uova sode o altre proteine. Anche il formaggio può giovare dell’aiuto del pepe nero. Per chi ama i gusti particolari, un pizzico di pepe nero su un’arancia o altro agrume dona un fascino tutto orientale che, però, contribuisce a far dimagrire.

Riferimenti

Park UH, Jeong HS, Jo EY, Park T, Yoon SK, Kim EJ, Jeong JC, Um SJ. La piperina, un componente del pepe nero, inibisce l'adipogenesi antagonizzando l'attività di PPARγ nelle cellule 3T3-L1. J Agric Food Chem. 2012 aprile 18; 60 (15): 3853-60. doi: 10.1021 / jf204514a. Epub 2012 6 aprile. PubMed PMID: 22463744.