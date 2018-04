Buone, anzi, buonissime notizie per tutti gli amanti del caffè. Bere una bella tazzina, nelle ore giuste, potrebbe aiutarti a mantenere il peso forma o, addirittura dimagrire. Il segreto è racchiuso in alcune sostanze contenute nella bevanda che accelerano il metabolismo. Secondo i ricercatori, quindi, l’abitudine quotidiana stimola la termogenesi e ti dà una mano a bruciare più grasso. Ecco come fare per ottenere i benefici.

Energia e forma fisica

Secondo un recente articolo riportato nel quotidiano The Independent, una bella tazzina di caffè, purché assunta nelle primissime ore del mattino, meglio se al risveglio, aumenta l’energia e ci aiuta a perdere peso. «La tua tazza di caffè quotidiana può aiutarti ad aumentare il metabolismo, stimolando la termogenesi e a bruciare più grasso», ha dichiarato la nutrizionista Sarah Flowers.

Stimola la termogenesi

Secondo la nutrizionista, il caffè sarebbe in grado di stimolare un processo metabolico noto da tempo che aumenta la produzione di calore da parte dell'organismo a livello del tessuto adiposo e muscolare. Ciò fa sì che il grasso venga smaltito con estrema facilità. Ma non solo: il caffè contiene anche l’acido clorogenico che ti aiuta a perdere peso in modo ancor più efficace. Esso, infatti, diminuisce l'assorbimento dei carboidrati e metabolizza più velocemente i grassi. Le virtù dimagranti del caffè sono state recentemente confermate anche da uno studio pubblicato sull'International Journal of Epidemiology, il quale ha preso in esame le abitudini alimentari di oltre 93.000 persone. Dai risultati è emerso che chi beve il caffè (nel modo giusto) ha una minor possibilità di incappare in sovrappeso, obesità e diabete.

Sei pronto a dimagrire?

Prima di iniziare a seguire questo semplice stratagemma per perdere peso è meglio che aspetti un attimo. Devo infatti sapere che ingurgitare numerose tazzine di caffè per aver un fisico mozzafiato potrebbe non essere un’ottima soluzione. Questo perché se lo fai troppe volte il tuo organismo diventerà immune dai benefici derivanti dall’azione brucia grassi.

Come fare, dunque?

Se berne troppi caffè può vanificarne tutti gli effetti, l’unica cosa da fare – come sempre – è trovare un po’ di equilibrio. La dottoressa Flowers consiglia di bere solo una o, al massimo, due tazzine al giorno e di farlo solo ed esclusivamente al mattino. In questo modo l’organismo non dovrebbe rimanere assuefatto dal suo utilizzo e aumenterà le probabilità di perdere peso più velocemente. Infine, Flowers ricorda che l’effetto è valido solo se si beve il caffè nella sua purezza: l’aggiunta di zucchero o latte potrebbe vanificarne gli effetti dimagranti.