La primavera è una delle stagioni più belle: le temperature divengono più miti, torna a splendere il sole e finalmente si può trascorrere un po’ più di tempo all’aperto. Non per tutti, però, ci sono solo lati positivi. Le persone allergiche, per esempio, potrebbero assistere a un esordio improvviso di manifestazioni tipiche come naso che cola, prurito in gola e catarro. Tuttavia, non sempre è necessario passare immediatamente all’uso dei farmaci. Nella maggior parte dei casi, potrebbe rendersi utile l’utilizzo di soluzioni saline per ridurre la sintomatologia. Ecco i risultati di alcune ricerche scientifiche.

Prova con un lavaggio nasale

Un recente studio condotto dalla Mayo Clinic ha messo in evidenza come le soluzioni saline utilizzate ai primi sintomi di allergie possano produrre risultati eccellenti. Prima di passare all’utilizzo di farmaci, quindi, l’ideale sarebbe fare irrigazioni nasali più volte al giorno. Per farlo si utilizza acqua salata tiepida nella dose di un cucchiaino di sale per 500ml di acqua.

Perché funziona

La soluzione è in grado di eliminare polline, allergeni e altre sostanze irritanti che si depositano nelle mucose nasali. Si possono acquistare anche soluzioni già pronte ma il costo è decisamente superiore rispetto a quelle preparate in casa.

Irrigazioni nasali con il Neti Lota

Si tratta di un metodo molto antico, sfruttato dalla medicina ayurvedica da oltre 5.000 anni. La pratica, in India, prende il nome di Jala Neti. Questo metodo, tuttavia, sta cominciando a diffondersi anche in Occidente. L’idea è quella di utilizzare delle soluzioni ipertoniche al 5% - al posto di quelle tradizionali che si aggirano intorno allo 0,9%. L’idea è quella di rimuovere il muco eliminando l’infiammazione, vera causa della maggior parte dei sintomi che avvertono i soggetti allergici. Secondo alcuni studi i primi effetti benefici si evidenziano fino a 6 ore dopo la pulizia nasale.

Come si esegue a pulizia nasale con il Neti Lota

La pulizia nasale (Jala Neti), è una terapia molto diffusa in India e fa parte dell’enorme bagaglio esperienziale della medicina ayurvedica. Per metterla in pratica, puoi versare 500 ml di acqua tiepida in un apposito contenitore in ceramica chiamato Neti Lota. In questo aggiungi un cucchiaio circa di sale marino integrale o dell’Himalaya. Una volta sciolto il sale, avvicinati al lavandino del bagno e inserisci il beccuccio del contenitore in una narice, piegando leggermente la testa e inclinandola in avanti verso il lavandino, dalla parte opposta. Se hai eseguito correttamente la procedura, l’acqua dovrà uscire dalla narice opposta da quella in cui è stata versata. Ripeti l’operazione anche dall’altra parte (250 ml per narice). Al termine soffia delicatamente l’acqua verso l’esterno chiudendo con il dito indice una narice per volta.

Gli studi che confermano l’efficacia delle soluzioni ipertoniche

Uno studio condotto sui bambini e coordinato dal dottor Marchisio del Dipartimento di Fisiopatologia e Trapianti dell’Università di Milano riporta che «l'irrigazione nasale con soluzione salina ipertonica potrebbe essere inclusa nell'ampio spettro di terapie raccomandate per la rinite allergica. Non sono stati segnalati eventi avversi e la soddisfazione dei genitori e l'osservanza della procedura sono stati globalmente molto buoni, indipendentemente dalla soluzione utilizzata. Usando la nostra procedura, la soluzione salina ipertonica è efficace, economica, sicura, ben tollerata e facilmente accettata dai bambini con riniti stagionali». Un altro studio simile, condotto dal Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell’Università Milano-Bicocca (Monza) supporta l’uso «del risciacquo nasale con soluzione ipertonica nel paziente pediatrico affetto da rinocongiuntivite allergica stagionale. Questo trattamento si è anche dimostrato tollerabile, poco costoso ed efficace», concludono gli scienziati.

