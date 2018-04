Tra le tante diete che esperti – o presunti tali – ci propinano ogni giorno ce n’è una che è sopravvissuta più delle altre. Stiamo parlando di quella del limone. Anche se probabilmente il termine dieta è improprio considerando che non si può considerare un vero e proprio regime alimentare. Il consumo di alimenti, infatti, rimane invariato ma si aggiunge – durante il giorno – una quantità più o meno elevata di limoni. Questo tipo di agrumi è, in assoluto, uno dei frutti più ricchi di antiossidanti e sostanze benefiche. Ma aiuta davvero a dimagrire?

La dieta del limone

L’originale dieta del limone sembra sia stata ideata da Martine Andrè ma il segreto di tanto successo, come tanti altri regimi alimentari, è determinato dal modo in cui molte star di Hollywood ne hanno parlato. Se molti di loro la ritengono una soluzione efficace per dimagrire e disintossicarsi è certo che tanta gente seguirà il loro esempio.

Come funziona

La bevanda di base è molto semplice da preparare: si prendono 300ml di acqua oligominerale e si aggiungono 2 cucchiai di succo di limone, un pizzico di peperoncino e 2 cucchiai di sciroppo di acero. Bisogna però fare attenzione ad alcuni accorgimenti. Il primo è quello di utilizzare sempre agrumi di ottima qualità, meglio ancora se biologici. Il secondo è quello di ottenere il succo di limone al momento dell’utilizzo. Quindi meglio stare alla larga dal succo di limone venduto nei supermercati.

Gli studi scientifici

Alcuni studi hanno valutato l’efficacia della famosa dieta del limone ottenendo, in molti casi, effetti positivi. «Abbiamo ipotizzato – si legge nell’estratto di uno studio pubblicato su Nutrition Research - che il programma di disintossicazione al succo di limone ridurrebbe il peso corporeo, la massa grassa corporea, la resistenza all'insulina e i noti fattori di rischio di malattie cardiovascolari. Abbiamo studiato gli indici antropometrici, la sensibilità all'insulina, i livelli di adipochine sieriche e i marcatori infiammatori nelle donne coreane in sovrappeso prima e dopo un trial di intervento clinico». Durante lo studio sono state prese in esame 84 donne in premenopausa e divise in tre gruppi. Il primo (Normal-C) era un gruppo di controllo, il secondo (Positive-C) un gruppo pair-feeding che utilizzava placebo e il terzo (Lemon-D) doveva seguire la dieta detox al limone. «Il periodo di intervento era di 11 giorni totali: 7 giorni con succo di limone detox o succo di placebo, e poi 4 giorni per la transizione normale al cibo. Le variazioni di peso corporeo, indice di massa corporea, percentuale di grasso corporeo e rapporto vita-fianchi erano significativamente maggiori nei gruppi Lemon-D e Positive-C rispetto al gruppo Normal-C. Il livello di insulina nel siero, i punteggi di resistenza all'insulina del modello di valutazione dell'omeostasi, la leptina e i livelli di adiponectina sono diminuiti nei gruppi Lemon-D e Positive-C. Anche i livelli sierici di proteina C reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP) sono stati ridotti solo nel gruppo Lemon-D. I livelli di emoglobina e di ematocrito sono rimasti stabili nel gruppo Lemon-D mentre diminuivano nei gruppi C positivo e C normale».

Merito dei polifenoli

L’effetto positivo sul peso corporeo, potrebbe essere spiegato, in parte, dai polifenoli contenuti nel limone. Non a caso, in un altro studio, sono stati esaminati tali composti provenienti, però, dalla buccia nei confronti dell’obesità indotta da una dieta ricca di grassi. «L'aumento di peso corporeo indotto dalla dieta ad alto contenuto di grassi è stato significativamente ridotto aggiungendo i polifenoli di limone e non sono state osservate differenze significative nell'assunzione di energia media. Per esaminare gli effetti dei polifenoli del limone sull'accumulo di grasso corporeo, abbiamo analizzato la distribuzione del grasso nei quattro singoli cuscinetti adiposi. La supplementazione con polifenoli di limone diminuiva significativamente i cuscinetti di grasso viscerale epidermico, mesenterico e il cuscinetto di grasso sottocutaneo inguinale in confronto a quelli del gruppo di controllo».

Ottimo anche per la pressione arteriosa

Un altro studio ha evidenziato come l’assunzione giornaliera di succo di limone aiuti a migliorare la pressione arteriosa aumentando il numero di globuli rossi nel sangue. Mentre un ulteriore ricerca ha sottolineato l’importanza del limone nei soggetti diabetici. Pare infatti che aggiungerlo a un pasto a base di carboidrati riduca gli zuccheri ematici ed eviti i picchi glicemici.

