Una buona notizia per tutti gli amanti del buon caffè. Una cura di sole 3 tazzine al giorno ci consente di prevenire le malattie cardiovascolari. In particolare, a beneficiarne sarebbe soprattutto il nostro muscolo cardiaco e le arterie che risulterebbero così maggiormente pulite. A suggerire questa interessante caratteristica della bevanda nera sono stati alcuni ricercatori dell’Università di Sao Paulo in Brasile.

Effetto spazzino

Secondo gli scienziati, il caffè svolgerebbe all’interno delle nostre arterie una sorta di effetto spazzino ripulendole e riducendo il rischio di pericolosi eventi cardiovascolari. «Nel nostro studio abbiamo scoperto che il consumo abituale di più di tre tazzine al giorno riduce il rischio di calcificazione coronarica», ha dichiarato la professoressa Andreia Miranda, coordinatrice dello studio.

Merito della caffeina

Grazie a un minor rischio di calcificazione coronarica, il caffè diviene un elemento prezioso per scongiurare l’infarto. Il merito sarebbe dovuto alla presenza di caffeina e di alcuni antiossidanti che agirebbero in sinergia con tale xantina.

Lo studio

Per arrivare a simili conclusioni, il team di ricerca ha analizzato le abitudini alimentari e la salute dell’apparato cardiovascolare di oltre quattromila persone. La maggior parte dei volontari allo studio beveva ogni giorno il caffè. Più precisamente, il 56% beveva una tazzina due volte al giorno e il 12% tre volte al giorno. A livello salutare, solo il 10% dei partecipanti allo studio aveva evidenziato depositi di calcio nelle arterie.

I risultati

Dai risultati è emerso che la presenza di arterie calcificate era direttamente proporzionale con la quantità ingerita di caffè. Ma non solo: chi aveva l’abitudine di sorseggiare almeno tre tazzine al giorno mostrava delle arterie più sane e più pulite. Nonostante ciò, i ricercatori ritengono doveroso sottolineare che non è necessario bere litri di caffè per scongiurare il rischio di un evento cardiaco. «Il caffè è una complessa miscela di minerali e vari componenti», per questo motivo nessuno ancora è riuscito a stabilire quale di queste sostanze sia davvero benefica per i vasi sanguigni. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of the American Heart Association.