Conduciamo una vita frenetica, passiamo gran parte del nostro tempo al lavoro o alla cura di casa e famiglia. Il risultato è che ci rimane ben poco spazio da dedicare a noi stessi. Ed è così che quando finalmente si arriva alla tanto anelata età adulta, ci si rende conto di quanto era bella l’adolescenza. Stress e stanchezza, poi, fanno tutt’altro che bene al nostro umore. Ma, per fortuna, ci sono alcuni cibi che aiutano a sentirci meglio. Ecco quali sono, secondo il famoso chef Jozef Youssef.

Il cibo che dà la felicità

La piattaforma Uber Eats, che si occupa di consegna di cibo a domicilio, ha realizzato in collaborazione con Jozef Youssef, studioso di gastronomia sperimentale, una ricerca rivolta ai cibi che migliorano il buonumore. E dai risultati dello studio, ne sono stati trovati ben 10. Tutti alimenti che, in merito ai risultati scientifici, ci danno energia, forza, vitalità e serenità grazie a una maggior produzione di serotonina, il neurotrasmettitore della felicità.

La relazione tra umore e cibo

«C'è un chiaro legame scientifico tra il cibo che mangiamo e il nostro umore. Si dice comunemente che la varietà è il sale della vita, quindi avere una dieta ricca e varia ci aiuta a mantenere una mente e un corpo felici», spiega Youssef che è anche redattore associato dell'International Journal of Gastronomy and Food Science.

Patate dolce

La patata dolce, a differenza di quella classica, contiene un amido complesso che stimola la produzione di serotonina. Si tratta di un neurotrasmettitore che tutti noi conosciamo per il suo legame con la felicità e la serenità. Quindi lo chef ci consiglia di provare le patatine fritte dolci, magari arrostite in forno, per ottenere un piatto piacevole e sano.

Salmone

Il salmone ispira gioia già al solo vederlo: il suo colore arancione vivace è vero e proprio benessere per i nostri occhi. Ma non solo: questo tipo di pesce è ricchissimo di omega-3, un acido grasso essenziale utile allo sviluppo cerebrale e alla riduzione di ansia e depressione. L’alimento ha una carne buonissima, morbida e burrosa: non c’è bisogno di essere chef per ottenere un buon piatto. Basta metterlo in padella con un po’ di olio e limone.

Kale

Non avete mai sentito parlare del Kale? Male! Si tratta di un particolare tipo di cavolo – denominato riccio – che cresce soprattutto al sud Italia. Presenta una foglia croccante e un amido complesso che aiuta la produzione di serotonina. Questo genere di carboidrati sembrano essere il modo migliore per aumentare l’apporto del neurotrasmettitore della felicità, senza provocare picchi glicemici.

Banane

Ricche di antiossidanti, vitamine e persino probiotici. Proprio per questo motivo, migliorano la flora intestinale che tutti sappiamo essere collegata con una riduzione di ansia e depressione. Via libera, quindi ai gustosissimi e rinfrescanti frullati di banane.

Mirtilli

Sono considerati i frutti più ricchi di antiossidanti, grazie ai flavonoidi e vitamine A, E e C. proprio per questo motivo, aiutano a ridurre lo stress.

Carne rossa

Ebbene sì! Anche la carne rossa ci aiuta a stare meglio. Il motivo? La presenza di triptofano, altra sostanza che aiuta a produrre una quantità superiore di serotonina. Inoltre migliora l’umore grazie alla presenza di vitamina B12.

Mango

Un altro frutto ricchissimo di vitamine, minerali e antiossidanti. In più l’aroma dolce, unito ai suoi componenti, stimola la felicità.

Cioccolato

Quando si parla di buon umore a tavola si può forse dimenticare il cioccolato? E’ uno di quegli alimenti che ci dona il sorriso solo al primo sguardo. Scegliete sempre un cioccolato di ottima qualità, extra-fondente, ricchissimo di antiossidanti.

Noci

È un tipo di frutta secca davvero particolare per via della sua forma quasi identica a un cervello. E infatti, le noci potenziano mente e memoria, dandoci una sensazione di maggior serenità. Il segreto? Nei suoi antiossidanti, negli acidi grassi omega-3, nella vitamina E e nell’acido folico.

Kimchi

Infine, non potevano non menzionare uno degli alimenti salutari per eccellenza. Si tratta del Kimchi, un alimento molto in voga nei paesi asiatici. E’ un prodotto fermentato preparato con cavolo in salamoia, salsa di soia, pasta di gamberetti e peperoncino, aglio, salsa di acciughe, zenzero, scalogno e carote. Il metodo di fermentazione è molto simile a quello dei nostri crauti e, secondo la ricerca, l’acido lattico in esso contenuto aiuterebbe anche a combattere gli effetti negativi dei pesticidi.