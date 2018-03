Sono tre alimenti magici che sembrano allungare la vita e migliorare la salute. Si tratta delle noci, del mais e della soia. Alimenti ricchissimi di acidi grassi essenziali, in particolare di omega-6, i quali, assunti insieme agli omega-3 possono ridurre notevolmente il rischio di malattie cardiovascolari, metaboliche e psichiatriche. A sottolinearne, ancora una volta, le preziose virtù, è uno studio pubblicato recentemente sull'American Journal of Clinical Nutrition.

L’equilibrio è importante

Affinché si ottengano ottimi risultati derivanti dal consumo degli acidi grassi, è essenziale che questi vengano assunti in maniera equilibrata. Se gli omega-6 sono in quantità superiore, infatti, si potrebbero avere affetti avversi sulla salute. Il corretto rapporto, negli individui adulti, prevede il consumo di omega 3 fino allo 0,5-1,0%. Di questi, però, 250mg al giorno dovrebbero essere rappresentati dai grassi EPA e DHA. Mentre gli omega-6 dovrebbero attestarsi intorno al 3-4%. D’altro canto, l’organizzazione Internazionale della Sanità (WHO) richiede che il totale dei grassi polinsaturi siano intorno al 3-7% delle calorie totali.

Sapevi che…?

Il rapporto medio omega-6/omega-3 dovrebbe essere compreso fra 5:1 e 10:1. Tuttavia, numerosi studi hanno rilevato che il nostro consumo è completamente squilibrato con un tasso minimo di 14:1 e un massimo di 20:1. I rapporti più alti – e quindi sproporzionati - sono stati rilevati tra i vegetariani.

E’ più facile assumere omega-6

ll problema è rappresentato dal fatto che gli omega-6 sono abbondanti e si trovano in molti alimenti – tant’è vero che generalmente riesce a ricavarne la corretta quantità persino chi segue diete restrittive. Al contrario, assumere il giusto livello di omega -3 è tutt’altro che semplice. La fonte più abbondante è, comunque, il pesce. Ci sono tuttavia, alcuni alimenti specifici – come i semi di lino – che hanno un ottimo apporto di omega-3 in proporzione agli omega-6.

Gli acidi grassi della frutta secca

Uno studio ha valuto l’effetto della frutta secca nella riduzione della pressione sanguigna e ha scoperto che noci e soia svolgevano un ruolo protettivo nei confronti dell’apparato cardiovascolare. Ma i risultati migliori si ottenevano con i pistacchi.

Ricchi di virtù positive

Un'altra ricerca ha invece messo in evidenza come gli acidi grassi omega-3 siano estremamente importanti sia per la salute di un individuo in crescita, sia per le più comuni patologie che affliggono l’uomo moderno. «Diverse fonti di informazioni suggeriscono che l'uomo si è evoluto su una dieta con un rapporto tra omega 6 e acidi grassi omega 3 di circa 1, mentre oggi questo rapporto è approssimativamente 10:1 a 20-25: 1», si legge nell’estratto dello studio. «Gli acidi grassi omega-3 aumentano il tempo di sanguinamento; diminuiscono l'aggregazione piastrinica, la viscosità del sangue e il fibrinogeno; aumentano la deformabilità degli eritrociti, riducendo così la tendenza alla formazione di trombi». Nonostante ciò, «in nessuno studio clinico, incluso l'intervento chirurgico con innesto di arteria coronaria, è stata evidenziata un'aumentata perdita di sangue a causa dell'ingestione di acidi grassi omega 3».

Ottimi per l’apparato cardiovascolare

«Nei pazienti con iperlipidemia, gli acidi grassi omega 3 riducono il colesterolo a bassa densità di lipoproteine ​​(LDL) se il contenuto di acidi grassi saturi è diminuito, altrimenti c'è un leggero aumento, ma a dosi elevate (32 g) abbassano il colesterolo LDL; inoltre, hanno livelli di trigliceridi sierici costantemente più bassi anche i pazienti con ipertrigliceridemia mentre l'effetto sulla lipoproteina ad alta densità (HDL) varia da nessun effetto a lievi aumenti. Negli studi clinici l'acido eicosapentaenoico (EPA) e l'acido docosaesaenoico (DHA) sotto forma di olio di pesce insieme a farmaci antireumatici migliorano il dolore articolare nei pazienti con artrite reumatoide; offrono un effetto benefico nei pazienti con colite ulcerosa; e in combinazione con farmaci, migliorano le lesioni cutanee, l'iperlipidemia e diminuiscono la tossicità della ciclosporina in pazienti con psoriasi».

Anche contro i tumori

Sembra che gli omega -3 svolgano un effetto protettivo anche nei confronti dei pazienti affetti da tumori. «In vari modelli animali gli acidi grassi omega 3 riducono il numero e le dimensioni dei tumori e aumentano il tempo trascorso prima dell'apparizione di altri tumori. Studi con primati non umani e neonati umani indicano che il DHA è essenziale per il normale sviluppo funzionale della retina e del cervello, in particolare nei neonati prematuri. Perché gli acidi grassi omega 3 sono essenziali per la crescita e lo sviluppo durante tutto il ciclo di vita, dovrebbero essere inclusi nelle diete di tutti gli umani», continuano i ricercatori del Center for Genetics, Nutrition and Health di Washington.

Lo studio dell’Univrsità della Finlandia

Al fine di comprendere gli effetti degli acidi grassi essenziali sulla nostra salute, i ricercatori dell’Università della Finlandia orientale hanno valutato i livelli di tali composti nel sangue a più di duemila volontari. Tutti avevano – all’inizio dello studio – un’età compresa fra i 42 e i 60 anni. Al termine, 22 anni dopo, circa la metà di loro era deceduto per malattie o causa diverse. Prima ancora, però, gli scienziati hanno diviso i partecipanti in cinque gruppi in base al livello di acido linoleico (omega-6) nel sangue.

I risultati

Dai loro risultati è emerso che quelli che avevano alti livelli di acido linoleico assistevano a rischio ridotto di morte prematura del 43%. I risultati erano sempre uguali, indipendentemente dal fatto che i pazienti soffrissero o meno di malattie cardiovascolari, cancro o diabete.

