Lo yogurt riduce il rischio di malattie cardiache

Sono molte le ricerche che hanno mostrato gli enormi benefici derivanti dagli alimenti fermentati come il kefir, il kombucha e i crauti. Ma è evidente che anche cibi più comuni come lo yogurt presentino innumerevoli vantaggi in termini di salute. Una recente ricerca, infatti, ha rivelato che questo antichissimo alimento – associato a una dieta corretta – è in grado di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Lo studio

Lo studio, condotto dai ricercatori della Oxford University, ha preso in esame ben 55.000 donne giovani di età compresa fra i 30 e i 55 anni e 18.000 uomini di età compresa fra i 40 e i 75 anni. Tutti i volontari avevano una pressione sanguigna elevata. I partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario per comprendere qual era l’alimentazione tipica quotidiana, lo stile di vita, eventuali interventi medici o eventi avversi recenti come ictus e infarti. Al fine di confermare quanto dichiarato dalle persone, i ricercatori hanno richiesto il permesso di accedere alle loro cartelle cliniche.

Yogurt e rischio infarto

Dai risultati è emerso che le donne che assumevano dosi più elevate di yogurt avevano anche una riduzione del rischio di infarto del 30%. Mentre per gli uomini i valori erano leggermente inferiori e attestabili intorno al 19%. Inoltre, il consumo di yogurt per i partecipanti di sesso femminile era associato a minori probabilità (16%) di sottoporsi a rivascolarizzazione.

Quando yogurt

Tutti e due i gruppi di partecipanti hanno dimostrato che consumando lo yogurt almeno due volte a settimana si riduceva il rischio di malattia coronarica del 20%. «Abbiamo ipotizzato che l'assunzione di yogurt a lungo termine potrebbe ridurre il rischio di problemi cardiovascolari dal momento che alcuni piccoli studi precedenti avevano mostrato effetti benefici dei prodotti lattiero-caseari fermentati», ha dichiarato Justin Buendia. «Qui, abbiamo avuto una grande coorte di uomini e donne ipertesi, che sono stati seguiti per 30 anni. I nostri risultati forniscono nuove importanti prove sul fatto che lo yogurt può portare benefici alla salute del cuore da solo o come parte integrante di una dieta ricca di fibre frutta, verdura e cereali integrali», concludono i ricercatori. Infine, è importante sottolineare che per avere i benefici desiderati sarebbe auspicabile affidarsi a uno yogurt sano privo di dolcificanti e possibilmente prodotto con latte biologico.