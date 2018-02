Creato un potente antiossidante naturale che dà energia e migliora la circolazione

ROMA – Cosa ci sarebbe di meglio di un potente antiossidante, una specie di elisir di lunga vita che magari sia anche goloso? A quanto pare è proprio quello che il prof. Valerio Sanguigni, cardiologo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, avrebbe creato per mezzo di un concentrato di antiossidanti a base di nocciole, cacao scuro, miele e tè verde, adatto a tutte le età. Il mix antiossidante, chiamato Powellnux, fa correre più veloci i giovani (atleti e non solo), mantiene più sani e in forma gli anziani e, come detto, ha anche un buon sapore. Powellnux si colloca come un innovativo alimento multifunzionale naturale ricco in polifenoli che aiuta a prevenire l’insorgenza delle malattie cardiovascolari, alla base dell’invecchiamento.

Salute e buon gusto

Il potente antiossidante lo ha appena brevettato il professor Valerio Sanguigni, cardiologo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dopo anni di studi che lo hanno portato a chiedersi: «Chi lo ha detto che i cibi salutari debbano per forza essere cattivi al gusto?». E così ha inventato Powellnux che, anche sotto forma di gelato, può fornire le sostanze giuste per avere più energia e mantenersi giovani a lungo in modo naturale e mangiando prodotti gustosi.

«Sappiamo che frutti rossi, melograni e bacche contengono antiossidanti, ma spesso, nel tragitto che li porta alla nostra tavola perdono le loro proprietà benefiche – spiega Valerio Sanguigni – Gli alimenti che conservano meglio queste sostanze sono frutta secca, fave di cacao e tè verde, in particolare a temperature basse e controllate. Per questo mi è venuta l’idea di preparare con queste sostanze, ricche di polifenoli (antiossidanti naturali), una miscela speciale».

Testato in uno studio

Il prof. Sanguigni, coadiuvato da una équipe composta anche da altri specialisti di Endocrinologia e Statistica, ha sperimentato la sua scoperta attraverso uno studio in acuto su 14 soggetti sani fra i 20 e i 38 anni per valutare i valori dello stress ossidativo e del potere antiossidante. I volontari dopo essere stati sottoposti agli esami del sangue hanno mangiato un gelato da 100 grammi, preparato con il mix di antiossidanti, poi si sono messi a pedalare su una cyclette: i risultati dello studio, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Nutrition, hanno evidenziato una riduzione dello stress ossidativo e un aumento dell’attività antiossidante con un evidente miglioramento della performance fisica.

Effetti positivi

«L’aumento dell’ossido nitrico da parte dei polifenoli – sottolinea il prof. Sanguigni – ha un effetto positivo sulla capacità dei vasi sanguigni di dilatarsi. Anche il microcircolo, un indicatore dell’ossigenazione dei tessuti, migliora con l’assunzione di queste sostanze e pedalando sulla cyclette i volontari hanno raggiunto la stessa potenza con meno battiti e una pressione arteriosa inferiore. Nella sperimentazione è stato usato lo stesso metodo applicato per gli studi sui farmaci. Il protocollo è stato approvato dal comitato etico dell’Università e dall’Organizzazione Internazionale per gli Studi Clinici (Clinical Trial.Gov.)».

Anche in caso di ipertensione

Secondo i dati di un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of Hypertension e presentato a Milano al 27° Congresso Europeo sull’Ipertensione, è emerso che anche in soggetti affetti da sindrome metabolica (frequente patologia che può evolvere nel diabete), l’assunzione in acuto del gelato a base di Powellnux, può ridurre i valori della pressione arteriosa.

L'ipertensione arteriosa è una malattia che può causare gravi danni al sistema cardiocircolatorio e a livello cerebrale (causando infarto e ictus). Il perdurare dell'ipertensione comporta un danno profondo a carico dei vasi sanguigni ed è identificato principalmente nell'aterosclerosi. Si tratta di un problema che, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, colpisce mediamente in Italia il 33% degli uomini e il 31% delle donne. Le linee guida internazionali affermano che in presenza di valori pressori arteriosi ai limiti alti della norma, al di sopra di 140/90 mm/Hg è necessario all’inizio intervenire in maniera non farmacologica con modifiche dello stile di vita e dell’alimentazione.

Il potere antiossidante

Le sostanze alimentari naturali che compongono Powellnux, ricche di antiossidanti naturali, riducono il danno dei radicali liberi d’ossigeno su tutte le cellule, rallentando l’invecchiamento, aumentando il flusso sanguigno del microcircolo a tutti gli organi con un effetto positivo anche su valori pressori arteriosi alterati. In questo modo il nostro fisico può conservare un'ottima forma e migliorare, a tutte le età, le sue prestazioni.