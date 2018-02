Vuoi proteggere il cuore? Allora scegli il latte intero (e non quello scremato)

Quella di ridurre al minimo i grassi è diventata una vera e propria mania. Se è pur vero che ci sono grassi nocivi – come quelli trans, per esempio – bisogna riconoscere che molti lipidi sono necessari al nostro benessere. È importante sottolineare che il colesterolo, per esempio, è un componente essenziale delle nostre cellule e cercare di evitarlo come la peste potrebbe causare problemi di salute. Come sempre, l’equilibrio è fondamentale, specie quando si parla di benessere. Proprio su questo tema, una ricerca recente ha evidenziato come alcuni alimenti, come il latte, non vanno scelti sgrassati.

Il latte migliore è quello intero

Anche se generalmente tutti pensano l’opposto, il latte più salutare è quello intero. Ovvero quello in cui è contenuto tutto il suo grasso naturale. Quello scremato, a cui è stata eliminata gran parte dei lipidi, potrebbe non essere poi così benefico per la salute.

Merito del colesterolo (buono)

Secondo quanto è emerso da uno studio condotto dai ricercatori dell'università di Copenaghen, il latte intero migliorerebbe notevolmente le concentrazioni ematiche di colesterolo HDL, indispensabile per il mantenimento di una buona salute cardiovascolare.

Latte scremato? Nessuno beneficio

A detta degli studiosi, il latte scremato non apporterebbe nessun beneficio in termini di salute. Al contrario, quello intero, aumenterebbe in maniera significativa il colesterolo HDL, migliorando notevolmente la salute cardiovascolare. Ad asserirlo è uno studio recentemente pubblicato sull’European Journal of Clinical Nutrition.

I risultati

Lo studio, randomizzato, è stato condotto per circa tre settimane su 18 volontari che dovevano assumere latte intero o latte scremato. «Il latte intero ha aumentato le concentrazioni di colesterolo HDL in modo significativo rispetto al latte scremato. Non ci sono state differenze significative tra latte intero e latte scremato in effetti sul colesterolo totale e LDL, triacilglicerolo, insulina e concentrazioni di glucosio». Insomma, non è vero che il latte intero danneggia la nostra salute cardiovascolare, al contrario, la protegge.