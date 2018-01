Moringa: è davvero il superfood dell’anno? Cos’è, benefici e controindicazioni

Ogni anno – o quasi – assistiamo all’avvento di una nuova moda. Tempo fa, per esempio, tutti correvano ad acquistare il succo di aloe convinti che potesse guarirli dalle più temibili malattie. Mentre fino a paio di anni fa c’era il goji, vero e proprio elisir di lunga vita. L’anno scorso è stato il momento di zenzero e curcuma: due antinfiammatori potentissimi. Mentre quest’anno sembra che ad essere arrivata in pole position è la Moringa, ma mantiene davvero le promesse fatte? O si tratta solo di una – delle tante – mode del momento?

Fa bene, però…

Nessuno nega i benefici derivanti da molte spezie e vegetali. Tutt’altro: la scienza continua a confermare virtù terapeutiche note, in realtà, da migliaia di anni. Tuttavia vi sono alcuni aspetti da prendere in considerazione. Il primo dei quali è che non esiste un rimedio miracoloso ma che ogni erba andrebbe utilizzata nella dose e nelle modalità che più si addicono al nostro stato di salute, condizione e costituzione. Il secondo è che non tutti i prodotti sono uguali. E non parliamo solo di rimedi standardizzati in principi attivi. Ma anche di conservazione della materia prima, di lavorazione ed estrazione del vegetale, nonché – cosa più importante – della sua provenienza. Senza considerare che un conto è avere a disposizione un vegetale integro che contiene, cioè, l’intero fitocomplesso. E tutt’altra cosa è assumere esclusivamente i suoi principi attivi. Insomma, quando si parla di rimedi non è possibile fare di tutta l’erba un fascio e sono fortemente sconsigliate le auto-terapie.

Cosa contiene la Moringa

Recentemente scienziati di tuto il mondo hanno analizzato a fondo la Moringa e hanno scoperto che è fonte importante di minerali, proteine, vitamine, beta-carotene, amminoacidi e vari composti fenolici. Inoltre, «la pianta di Moringa fornisce una combinazione ricca e rara di zeatina, quercetina, beta-sitosterolo, acido caffeoilquinico e kaempferol».

Conosciuta come depuratore

La Moringa Oleifera è apprezzata in tutto il mondo grazie alle sue virtù depurative dell’acqua. Non a caso è anche conosciuta con il nome di «Shagara al Rauwaq», termine che significa albero che purifica. Per purificare un qualsiasi liquido ritenuto contaminato, infatti, si utilizza la polvere ottenuta da sui semi che hanno la peculiarità di assorbire vari germi patogeni e metalli pesanti. In questo modo i microorganismi nocivi si muovono verso il fondo e l’acqua diviene facilmente potabile.

Lo sapevi?

La Moringa oleifera, in particolare l'olio di semi – un prodotto a basso costo - rappresenta il miglior candidato per divenire una fonte facilmente disponibile di biodiesel grazie ai suoi esteri metilici.

Alcuni utilizzi suggeriti dalle ultime ricerche

«Oltre alle sue potenti capacità depurative dell'acqua e all'alto valore nutritivo – si legge su uno studio pubblicato su Phytotherapy Research - M. oleifera è molto importante per il suo valore medicinale. Varie parti di questa pianta come foglie, radici, semi, corteccia, frutta, fiori e baccelli immaturi agiscono come stimolanti cardiaci e circolatori, possiedono virtù antitumorali, antipiretiche, antiepilettiche, antiinfiammatorie, antiulcera, antispasmodiche, diuretiche, antipertensivi, ipolipemizzanti, antiossidanti, antidiabetiche, epatoprotettive, antibatteriche e antifungine. Vengono impiegati per il trattamento di diversi disturbi del sistema indigeno della medicina, in particolare nell'Asia meridionale».

Combatte la glicemia?

Alcuni studi sugli animali ipotizzavano che la Moringa potesse essere efficace nell’iperglicemia, tuttavia recenti ricerche sembrano non essere chiare e aver ottenuto spesso risultati contrastanti. «In conclusione, sulla base delle evidenze sperimentali disponibili, la polvere di foglie di M. oleifera detiene alcune potenzialità terapeutiche per l'iperglicemia cronica e l'iperlipidemia. Tuttavia, prima di essere promosso in qualsiasi formulazione per il trattamento di questi disordini metabolici nell'uomo, devono essere condotti studi clinici per stabilire la coerenza della sua efficacia medicinale e le modalità più sicure della sua somministrazione», scrivono i ricercatori.

Moringa contro il cancro

Uno studio revisionale ha messo in evidenza importanti proprietà anticancerogene della morinda per diversi tipi di cancro, in particolare quello del colon-retto e quello del seno. «La pianta esibisce un potenziale anti-cancro interferendo con la cascata di trasduzione del segnale che promuove la proliferazione e la progressione delle cellule cancerose. L'inibizione della proliferazione delle cellule tumorali è principalmente dovuta alla presenza di eugenolo, un composto naturale fenolico che colpisce l’E2F1 / survivina nelle cellule cancerose. Tenendo in considerazione le proprietà anti-cancro abbiamo ipotizzato che possa essere considerato un trattamento efficace per i tumori della mammella e del colon-retto», si legge su uno studio recentemente pubblicato su PlosOne. I ricercatori ci tengono a sottolineare che l’attività anti-cancerosa viene esplicata principalmente dalle foglie e dalla corteccia e in misura irrilevante dai suoi semi. Il cromatogramma effettuato dagli scienziati evidenzia una potente attività antitumorale sia nei modelli in vivo che in vitro.

Composti organosolfuri contro il cancro

«Vi è evidenza che il D-allose (presente nelle foglie di Moringa) inibisce la crescita delle cellule tumorali nella fase G1 (arresto del ciclo cellulare G1) attraverso l'induzione specifica della proteina interagente con thioredoxin (TXNIP) e la successiva stabilizzazione della proteina p27kip1 senza esercitare effetti negativi sulle cellule sane. Il composto organosolfuro ha dimostrato di possedere proprietà anti-cancro in un modello in vivo. La presenza di isotiocianato (composto di organosolfuro) nell'estratto di corteccia di Moringa può essere attribuita alla sua proprietà anti-cancro. È stato riscontrato che l'acido esadecanoico (acido palmitico) presente in tutte le parti (foglia, seme e corteccia) di Moringa ha una citotossicità selettiva contro le cellule leucemiche umane e un'attività antitumorale in vivo nei topi. Precedenti studi hanno anche dimostrato che l'eugenolo (trovato nella corteccia di Moringa) ha un forte potenziale antitumorale contro il melanoma, l'osteosarcoma, la leucemia, il cancro gastrico, il tumore della pelle e il cancro alla prostata».

Controindicazioni

Al momento non sono stati riportate specifiche controindicazioni riguardo l’uso della Moringa, tuttavia, in assenza di risultati scientifici, è sconsigliabile assumere la pianta durante la gravidanza e l’allattamento. Le radici, invece, contengono una piccola quantità di un alcaloide denominato spirochina che potrebbe compromettere un buon funzionamento del sistema nervoso.

