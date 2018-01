Il segreto per un viso giovane e bello? 30 minuti di esercizi facciali

Il segreto della longevità nessuno ce lo ha mai svelato e la fonte dell’eterna giovinezza è probabilmente inesistente. Prima o poi, quindi, l’invecchiamento prenderà totalmente il sopravvento. Ma rallentarlo, diminuendo i segni del tempo, si può: e non necessariamente ricorrendo alla chirurgia estetica. Secondo alcuni ricercatori americani, infatti, è sufficiente eseguire alcuni esercizi facciali di tanto in tanto per ottenere un aspetto decisamente più giovanile.

Viso più giovane

Gli scienziati della Northwestern University hanno testato l’efficacia di alcuni esercizi facciali nelle donne di mezza età ottenendo risultati più che soddisfacenti. Durante lo studio – pubblicato su JAMA Dermatology – le donne che hanno eseguito la ginnastica facciale come indicata dagli esperti sono riuscite ad avere le guance superiori e inferiori nettamente più piene dopo 5 mesi.

Allenamento facciale

I ricercatori hanno chiesto alle donne volontarie – di un‘età compresa fra i 40 e i 65 anni di età - di sottoporsi a due sessioni di allenamento da novanta minuti insieme all’esperta di Happy Face Yoga, Gary Sikorski. I partecipanti hanno poi eseguito gli esercizi a casa tutti i giorni per 30 minuti. «Ora ci sono alcune prove che dimostrano che gli esercizi facciali possono migliorare l'aspetto del viso e ridurre alcuni segni visibili dell'invecchiamento», ha dichiarato il dottor Murad Alam, vice presidente e professore di dermatologia presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University. «Gli esercizi allargano e rafforzano i muscoli facciali, così il viso diventa più sodo e più tonico e appare più giovane».

Un metodo economico e sicuro

«Anche se i risultati dovranno essere confermati da uno studio più ampio, gli individui ora hanno un modo economico e non tossico per sembrare più giovani o per aumentare altri trattamenti cosmetici o anti-invecchiamento». Durante l’invecchiamento, infatti, i cuscinetti adiposi che si trovano tra il muscolo e la pelle diventano più sottili e la pelle tende a cadere essendo che la maggior parte della forma viene proprio conferita dal grasso. Tuttavia, «se il muscolo sottostante diventa più grande, la pelle risulta maggiormente riempita e con il muscolo più teso sembra che la forma del viso sia più piena», ha spiegato l'autrice dello studio Emily Poon, assistente ricercatrice di dermatologia a Feinberg. «La crescita muscolare aumenta il volume del viso e contrasta gli effetti del dimagrimento legato all'età e dell'allentamento della pelle», conclude.

Il video

Ecco un video che mostra alcuni esercizi tipici del Face Yoga – allenamento che chiunque può fare tranquillamente a casa propria per alcuni minuti al giorno.