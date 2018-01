La pericolosa mania degli americani: bere «acqua pura»

Dopo aver passato decine di anni a rovinare il nostro pianeta, a utilizzare un’enorme quantità di sostanze chimiche che hanno danneggiato noi e l’ambiente in cui viviamo, siamo tutti alla ricerca di soluzioni più naturali. Tutto questo sarebbe una dolce nota positiva, un ritorno alla consapevolezza. Ma non sempre naturale è sinonimo di benessere. Molte, infatti, sono le preoccupazioni per i tanti cittadini americani che acquistano acqua purissima a peso d’oro. Ma è proprio in queste bottigliette che potrebbero nascondersi pericolose insidie per la nostra salute.

Acqua venduta a peso d’oro

Non solo gli esperti si dicono preoccupati per la salute degli americani che sono alla ricerca disperata dell’acqua pura, ma queste bottiglie vengono vendute a peso d’oro nei negozi specializzati. Se prima il costo si aggirava intorno ai 3,2 dollari a litro – contro i 9-25 centesimi di un’acqua normale - ora che è diventata una moda si superano i 6 dollari al litro. Una di queste bevande miracolose viene venduta qui.

Fa bene alla salute?

Secondo la start-up che commercializza le bottiglie sì, perché si tratta di un’acqua purissima. Ma in base a quanto pubblicato recentemente sul New York Times, quest’acqua potrebbe anche riservare brutte sorprese come la presenza di batteri patogeni. Tra questi escherichia coli, epatite e colera. Tant’è vero che i medici statunitensi mettono in guardia tutti i cittadini che la consumano. Ma gli esperti di Live Water si difendono: «Diventa verde dopo qualche mese? È normale – spiega Mukhande Singh – È acqua viva. Finora avete bevuto acqua morta».

L’acqua con probiotici

I produttori dell’acqua pura asseriscono che il loro prodotto contiene anche probiotici unici: «sono indispensabili per una salute fisica e mentale ottimale. Senza questi probiotici non siamo in grado di assimilare completamente tutti i nutrienti nel nostro cibo. Batteri benefici hanno anche dimostrato di avere le capacità per trasformare i batteri nocivi», si legge nel sito. «Al contrario – continuano gli esperti - tutte le altre acque sorgive filtrate e persino imbottigliate sono sterilizzate con luce UV, gas ozono e un filtro micron. Questo è simile alla maggior parte dei succhi e dei latticini che vengono pastorizzati per ottenre la stabilità negli scaffali dei supermercati. Sfortunatamente questa sterilizzazione distrugge le fonti benefiche di minerali e probiotici». Infine, citano anche uno studio italiano in cui si evidenziano le virtù benefiche dell’acqua di fonte: Non-pathogenic microflora of a spring water with regenerative properties