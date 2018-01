Amanti del cioccolato fate attenzione: l’alimento potrebbe estinguersi entro 30 anni

Passi il fatto che sono previste tasse sulla carne, che per star bene siamo costretti a mangiare più verdure di tante altre prelibatezze, ma che il cioccolato scomparirà dalla faccia sulla terra proprio no. È una situazione che pochi di noi sarebbero disposti ad accettare. Eppure, secondo gli scienziati dell'università della California, entro un massimo di trent’anni il nostro caro, vecchio, cioccolato potrebbe essere solo più un ricordo. Quindi dobbiamo prepararci fin da subito e cominciare ad annegare i nostri momenti bui in un alimento altrettanto goloso (se esiste). In alternativa, possiamo tentare alcune soluzioni, direttamente prelevabili dalla tecnologia più avanzata.

Perché non avremo più il cioccolato?

Come tutti sappiamo, gli ingredienti principali del cioccolato sono il burro di cacao e la sua polvere. Entrambi provengono dalla pianta Theobroma cacao, un vegetale che cresce in una striscia di terra pluviale a circa 20 gradi a nord e sud dell’equatore. Ma a causa del cambiamento climatico – che evidenzia un enorme aumento delle temperature – già nel 2050 potrebbe scomparire dalla faccia della terra.

Salviamo il raccolto?

Gli scienziati dell’Università della California collaborano con Mars al fine di salvare il raccolto prima che sia davvero troppo tardi. L’unico modo per evitare il problema, a loro avviso, è sfruttare l’ormai famosa tecnologia CRISPR in maniera da poter modificare i geni e rendere le piante facilmente adattabili anche a climi differenti da quello attuale.

Modifica del DNA

Secondo quanto riportato sul quotidiano The Indipendent, uno scienziato di nome Myeong-Je Cho sta collaborando con Mars per creare delle piante di cacao ultra forti, le quali potranno resistere anche a un calore eccessivo. Cho, come accennato, ha intenzione di utilizzare la tecnologia chiamata CRISPR, la quale consente di modificare il DNA rendendo le colture anche meno costose. Mars è consapevole del cambiamento climatico cui stiamo andando incontro e ha stanziato 1 miliardo di dollari a titolo di «sostenibilità di una generazione», che mira anche a ridurre il carbonio del 60 percento entro il 2050.