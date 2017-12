Vitamina D e rischio fratture? Gli integratori non servono a niente. Ma l’alimentazione sì

Ormai in erboristeria, farmacia e parafarmacia troviamo di tutto: esiste un integratore per ogni nostra esigenza. In questi anni la produzione è aumentata vistosamente grazie alla domanda in continua crescita. Il problema è che sono molte le persone che ripongono il massimo delle aspettative anche su prodotti che spesso servono a poco o nulla. Per esempio, secondo quanto scoperto da alcuni scienziati, supplementi di vitamina D e calcio non diminuiscono per niente il rischio di fratture come si è sempre ipotizzato.

Stesse possibilità

Tanti soldi e spesi male. Probabilmente è questo il pensiero che potrebbe aver avuto una delle tante persone che usa integratori per ridurre il rischio di fratture. Secondo i risultati ottenuti da una recente ricerca pubblicata su JAMA, infatti, le persone anziane che assumono vitamina D e Calcio, non assistono alla riduzione del rischio se confrontati con chi non assume integratori. Quindi, a detta degli scienziati, l’ideale è trovare una valida alternativa.

Lo studio

Durante lo studio, i ricercatori hanno analizzati i dati ottenuti da ben 33 lavori scientifici, scandagliando elementi di oltre 51.000 persone over 50. Dai risultati è emerso che non vi era alcuna differenza tra le persone che avevano assunto integratori di calcio e vitamina D e altri che non avevano assunto niente o del placebo.

Perché molti anziani assumono integratori di vitamina D?

Spesso le pillole a base di vitamina D e calcio vengono consigliate ai soggetti anziani allo scopo di rinforzare le ossa. La vitamina D, infatti, avrebbe lo scopo di migliorare l’assorbimento del calcio. L’assunzione giornaliera raccomandata è di circa 600 UI per gli adulti e 800 UI per gli over 70.

Meglio sole e dieta

Secondo la dottoressa Jia-Guo Zhao, ricercatrice nel reparto di chirurgia ortopedica dell'ospedale di Tianjin (Cina), il metodo migliore per rinforzare le ossa è quello di fare attività fisica, seguire una dieta corretta e – soprattutto – trascorrere del tempo all’aperto. Un altro metodo per ridurre il rischio di cadute e fratture è quello di mantenere un buon peso corporeo e fare esercizi per migliorare equilibrio e coordinazione. Tra gli alimenti più benefici, ricordiamo i funghi, le uova, il pesce e il formaggio.