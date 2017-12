Curava l’obesità con l’aloe vera: naturopata condannato

E’ vero: molte persone sono rimaste insoddisfatte da alcuni risultati ottenuti dalla medicina tradizionale. Purtroppo ha ancora molte lacune e tanti – forse troppi – limiti. Tuttavia, al momento è l’unica che abbiamo a disposizione che adotti sistemi scientificamente provati. D’altro canto sono sempre di più le persone che si appoggiano ai naturopati¸ la maggior parte dei quali senza alcuna laurea in medicina. Ed è così che in alcuni casi – come quello che stiamo per raccontarvi – i pazienti spendono fior di quattrini per cure che non funzionano. Ecco cosa è accaduto a una donna di 59 anni.

Guarire dall’obesità?

Tutti sappiamo che guarire – realmente – dall’obesità non è affatto semplice. E comunque si tratta di una patologia che può portare a molte conseguenze negative per la nostra salute: per tale motivo ci si deve affidare a personale esperto altamente specializzato. Va da sé che le cure miracolose non esistono e che qualunque altra persona non avrebbe avuto i requisiti per aiutarla. Nonostante ciò, una donna di 59 anni del peso di 112 chilogrammi, sceglie di rivolgersi a un naturopata che gli prescrive dell’aloe.

L’aloe guarisce dall’obesità?

Nei database scientifici si trovano molti riscontri circa alcune virtù dell’aloe, questo non lo si può di certo negare. Seppure sia considerata anche un ottimo depurativo, affermare che sia in grado di guarire letteralmente dall’obesità è decisamente eccessivo. Nonostante ciò le promesse di guarigione erano così elevate che il naturopata ha consigliato alla donna di bere dell’Aloe Arborescens Brasiliana dal costo di ben 130 euro al litro. La cura prevedeva l’assunzione di una bottiglia di Aloe ogni tre giorni per circa nove mesi. Paradossalmente, però, il prodotto contentava tale pianta solo nella misura del 10%.

Una cura costosissima

In totale la donna ha speso ben 30mila euro ma la sua obesità era esattamente al punto di prima. Solo con il tempo la paziente si rende conto che quella del natoropata è una vera e propria truffa. In seguito alla denuncia, la donna è stata riconosciuta come parte lesa in un processo terminato con la condanna del naturopata a un anno e due mesi.

Almeno la soddisfazione

Se la donna, da un lato, non è guarita dall’obesità, almeno ha ottenuto un po’ di soddisfazione: «siamo pienamente soddisfatti perché è stato riconosciuto e condannato il comportamento truffaldino dell’imputato. Ora sarà attivata la causa civile per il risarcimento dei danni», spiegano gli avvocati Tom Servetto e Roberta Maccia. Per ora, comunque, il naturopata sarà costretto a versare una provvisionale di 20 mila euro.

Il Naturopata

Ricordiamo che c’è molta confusione per quanto riguarda le regolamentazioni dei nauropati. Questa figura non può, in nessun modo, sostituirsi a quella del medico. Quindi non può fare diagnosi e neppure può fare prescrizioni o indicarvi cure basandosi su una diagnosi medica. L’unica cosa che può fare è offrirvi suggerimenti per uno stile di vita più adatto a voi - e possibilmente davvero sano. Quindi evitate come la peste naturopati che vi consigliano diete, che vi richiedano esami medici o del sangue o che tentano di curarvi con metodi non scientificamente provati qualsiasi tipo di patologia o disturbo. In tutti questi casi dovrete obbligatoriamente affidarvi a una persona laureata in medicina.