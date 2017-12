Aglio e fluoro: la combinazione vincente per combattere il cancro

Odiato e amato: l’aglio è uno di quegli ingredienti culinari che non ammette mezze misure. Eppure da che mondo è mondo, le sue virtù medicinali sono sempre state sfruttate. Solo ora si utilizza un po’ meno per il timore che qualche vicino possa allontanarsi da noi a causa dello sgradevole odore che lascia al nostro alito. Ma superato questo scoglio, potrebbe addirittura contrastare le formazioni tumorali se abbinato all’uso del fluoro. Ecco i risultati dello studio appena pubblicato su Molecules.

Utilizzato da millenni

Lo ritroviamo negli antichi scritti di medicina indiana risalenti a oltre cinquemila anni fa. Ma anche nei testi decisamente più recenti che riguardano la medicina popolare. L’aglio fu utilizzato dagli atleti durante le prime Olimpiadi dell’antica Grecia: grazie al suo consumo mostravano maggior forza e resistenza. Mentre durante le guerre mondiali i soldati lo assumevano per evitare la cancrena. E la scienza più moderna ci dice che stimola il metabolismo, aiuta a migliorare la fluidità del nostro sangue e svolge azione preventiva nei confronti del cancro. Un recente studio, infatti, ha evidenziato come l’aglio sia in grado di ridurre la formazione di tumori causati da nitrosamine, sostanze in abbondanza nella flora intestinale quando di assumono troppi cibi conservati e direttamente correlati con il tumore al colon. A livello intestinale, inoltre, riduce la formazione di gas e contenuti putrefattivi. Infine, non dobbiamo dimenticare che pochi giorni fa una ricerca ha mostrato virtù antibatteriche ottime nei casi di antibiotico-resistenza.

Aglio al fluoro

Le virtù dell’aglio, applicate al fluoro – che è uno degli elementi più reattivi della tavola periodica – sembrano essere efficaci nella prevenzione e cura del cancro. A suggerirlo è stato un nuovo studio coordinato da Eric Block, un eminente professore di chimica all'Università di Albany, che ha collaborato con il dottor Shaker A. Mousa, vicepresidente per la ricerca presso l'Università di Farmacia e Scienze della Salute di Albany. Secondo quanto emerso dalla ricerca, i derivati dell’aglio uniti al fluoro, migliorerebbero vistosamente l’attività biologica del noto bulbo. D’altro canto è importante sottolineare che sono molti i farmaci che contengono atomi di fluoro, compresi alcuni inibitori di pompa protonica come il Lansoprazolo.

Un potenziale terapeutico

«Fin dalla sua scoperta, le proprietà antibiotiche trovate nei composti dell'aglio sono state oggetto di approfondite ricerche. Data la grande importanza del fluoro nella chimica farmaceutica e nella biologia chimica, eravamo interessati a osservare l'effetto che la sostituzione del fluoro avrebbe avuto sulla reattività chimica e sull'attività biologica dei composti dell'aglio. Tali analoghi fluorurati erano attualmente sconosciuti», spiega Block.

Idrogeno contro fluoro

Allo scopo di testare l’efficacia dell’aglio fluorurato, i ricercatori hanno modificato alcuni composti tipici del bulbo sostituendo gli atomi di idrogeno con gli atomi di fluoro. Dopo aver dato vita al nuovo prodotto hanno preso degli embrioni di pulcino di 10 giorni e hanno confrontato l’attività di tali composti con o senza fluoro. Inizialmente si sono concentrati sull’effetto antitrombotico e di angiogenesi. Questi ultimi vengono utilizzati per contrastare la crescita del cancro, mentre gli agenti antitrombotici aiutano a ridurre la formazione di coaguli nel sangue.

I risultati

Dai risultati è emerso che i composti modificati presentavano un’attività biologica nettamente superiore e per tale motivo dovrebbero essere presi in considerazione per sviluppare nuove terapie. «I nostri risultati dimostrano che i nuovi farmaci possono comportare la modifica di composti presenti nell’aglio formati naturalmente per migliorare la loro attività biologica benefica. Questo lavoro ha rappresentato uno studio pilota: il lavoro futuro richiede la modifica delle procedure di laboratorio per rendere i nuovi composti scoperti più prontamente disponibili e a un costo inferiore, per facilitare uno studio più dettagliato in laboratorio, biologico e potenzialmente clinico», conclude Block.

Fonti scientifiche

