Rimini, apre il primo cannabis store: «Qui canapa, ma niente sballo»

È il paradiso della Cannabis, ma è vietato sballarsi. Apre, in Italia un altro negozio completamente dedicato alla cannabis legale e a tutti i suoi derivati. Si tratta di prodotti che possiedono alcune virtù salutari ma contengono sostanze psicoattive in quantità decisamente ridotta e nei termini di legge. L’inaugurazione del nuovo store è previsto proprio per il giorno dell’immacolata, ovvero il prossimo venerdì. Il negozio è stato ribattezzato con un nome piuttosto evocativo: CbWeed.

Un Franchising

A differenza di altri store specializzati in Cannabis, il negozio in questione è stato aperto in franchising con punti vendita a Forlì, Cesena e Ravenna ma nuove sedi attendono di essere aperte in tutto il resto dell’Italia. «La canapa è un prodotto naturale dalle molteplici qualità e impieghi - spiega a RiminiToday Fabio Elleri, tra i soci fondatori e che si occuperà della gestione del negozio di Rimini - Noi abbiamo voluto togliere quell'aura di demonizzazione che l'associa alla droga, al male e allo sballo per evidenziare le sue peculiarità terapeutiche, gli impieghi tessili e, addirittura, la produzione di carburanti a basso costo».

Una grande varietà di prodotti

«Venderemo diverse categorie di prodotti. In primis le infiorescenze, che vengono vendute con un fine estetico, da collezione. In secondo luogo, invece, proporremo prodotti alimentari di ogni genere a base di canapa proveniente da agricoltura biologica: dalle basi come olio, semi e farina fino ai generi alimentari come biscotti, taralli, grissini, birra e, naturalmente, la piadina. Nulla di tutto ciò può causare il cosiddetto sballo: il vantaggio di questi prodotti, invece, è che sono ricchi di fibre, di Omega 3 e 6. La farina di canapa, inoltre, non contiene glutine, anche se non siamo certificati gluten free, quindi è consigliata per chi cerca prodotti con basso contenuto di glutine. Infine venderemo anche prodotti di cosmesi che contengono olio di Cbd e di canapa, tutti naturali», continua Fabio.

Non è cannabis terapeutica

Benchè i prodotti contenente CBD possano in qualche modo avere alcune proprietà benefiche, gli ideatori di CbWeed ci tengono a precisare che non vendono prodotti ad uso medicinale – che tra le altre cose, necessiterebbero di ricetta medica. I prodotti contenenti cannabidiolo come l’olio di cannabis possono però svolgere un’azione antidolorifica e lievemente sedativa. Inoltre Fabio sottolinea che a seguito di una filosofia aziendale hanno deciso di non vendere i loro prodotti ai soggetti minorenni, nonostante il tutto rientri nella legalità. Anche perché «il target medio dei clienti – conclude Fabio a RiminiToday - è tra i 40 e i 70 anni che hanno provato questa realtà naturale e ne sono rimasti entusiasti».