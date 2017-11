Cannabis, in Francia arriva lo spinello elettronico. Ed è legale

Dopo la sigaretta elettronica non poteva non approdare nel mercato europeo lo spinello elettronico. Anche se è molto probabile che non sarà proprio la stessa cosa fumare quello vero o quello di plastica. Ad ogni modo la nuova opzione, decisamente meno naturale ma più tecnologica, è completamente legale. Si può acquistare in Francia presso i rivenditori autorizzanti e non ci sarà il problema di doversi nascondere qualora lo si voglia consumare. Ma ci sono delle differenze rispetto a quello tradizionale: ecco quali sono.

Le polemiche

In realtà non si tratta affatto di una nuova idea. Il prodotto, già ideato alcuni anni fa, aveva scatenato al suo esordio non poche polemiche. A differenze delle sigarette elettroniche, lo spinello non contiene nicotina ma cannabidiolo una molecola presente naturalmente nella pianta di cannabis. Finora il prodotto era stato vietato dal governo francese, ma ora la situazione è enormemente cambiata.

Ci sono sostanze psicoattive?

In realtà definirlo spinello è non è del tutto corretto perché la sigaretta elettronica contiene solo cannabinoidi ed è esente da sostanze psicoattive. In particolare contiene una molecola della cannabis, denominata cannabidiolo o CBD. A differenza dello spinello classico, quindi, favorisce il sonno e riduce l’ansia. Il prodotto, quindi, rientra nella piena legalità perché non contiene tetraidrocannabinolo (THC), la sostanza che influisce sull’attività cerebrale e induce seri effetti psicotici.

Da ora in poi sarà legale

Fino a poco tempo fa, proprio come in Italia, il cannabidiolo era consentito utilizzarlo ma solo a dosi prestabilite e solo sotto forma di farmaco. Da ora in poi, invece, la Francia l’ha accettata anche sotto forma di spinello elettronico. Quindi, chi fuma per indurre rilassamento, questa volta potrà farlo sul serio grazie all’azione del cannabidiolo. Il Ministero della Salute ha quindi dato il via alla vendita asserendo che il prodotto non è pericoloso per la salute. Mentre, per quanto riguarda i possibili effetti collaterali, precisa che «non si conoscono tutti i suoi effetti, ma si sa con certezza che possiede effetti rilassanti». Quindi, se siete in preda ad ansia e attacchi di panico potete farvi tranquillamente uno spinello elettronico.