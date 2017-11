Abbattere lo stress si può: bastano 15 minuti al giorno di solitudine

Non è una malattia ma una vera e propria piaga che, a lungo andare, potrebbe aumentare le probabilità di contrarre qualche patologia più o meno seria. Stiamo parlando dello stress, un problema che riguarda quasi il 100% delle persone. Chi più chi meno, tutti passiamo dei periodi di maggior stress e sono pochi i momenti in cui possiamo affermare di essere davvero tranquilli e sereni. Ed è così che sperimentiamo cure naturali, proviamo con abbonamenti in palestra e, in alcuni casi, assumiamo persino farmaci. Ma secondo alcuni studiosi, il rimedio è molto più semplice: imparare a stare da soli.

Fermati un attimo

Probabilmente il motivo per cui siamo sottoposti a elevate dosi di stress è che non ci fermiamo un attimo. Conduciamo una vita talmente frenetica che non solo non ci permette di avere tempo per noi stessi ma dedichiamo anche pochi minuti per riflettere bene su ciò che pensiamo, desideriamo o vogliamo. Forse imparare a fermarsi un attimo potrebbe quindi essere un vero rimedio naturale totalmente esente da effetti collaterali negativi.

Devi essere solo

Fermarsi, però non è sufficiente. Secondo uno studio pubblicato su Personality and Social Psychology Bulletin, bisogna anche imparare a trascorrere un po’ di tempo da soli, non meno di quindici minuti. Neppure troppo tempo, però, sennò si rischiano problemi di salute mentale tipici delle persone eccessivamente solitarie.

Lo studio

Per arrivare a tali conclusioni, i ricercatori dell'Università di Rochester di New York, hanno eseguito dei test di isolamento. Dai loro risultati è emerso che un breve momento di solitudine aiuta a ridurre l’agitazione interiore e induce la serenità. Durante lo studio, gli scienziati hanno reclutato circa un centinaio di persone a cui è stato chiesto di restare soli dopo 15 minuti di conversazione. Dopo il breve momento di solitudine i volontari hanno dovuto compilare un questionario.

Riduzione delle emozioni negative

Dopo essere stati soli per quindici minuti i partecipanti allo studio hanno dichiarato di aver avuto meno emozioni negative, minor ansia e agitazione. Per confermare il test, i ricercatori lo hanno ripetuto su un campione di 173 persone. A loro è stato chiesto di stare da soli per almeno 15 minuti ogni giorno per una settimana intera. Anche in questo caso i risultati sono stati particolarmente positivi: una maggior sensazione di pace e serenità. Da ciò gli studiosi ritengono che una delle migliori cure contro lo stress sia un po’ di meritata solitudine.