Verza, il cavolo che è un toccasana per le vie respiratorie e la pelle

TORINO – Le verdure del genere brassica, come cavoli e cavoletti in tutte le loro varianti, i broccoli e così via, sono conosciute da millenni per le loro proprietà benefiche, oltre che culinarie. Oggi anche la scienza conferma che mangiare questo genere di verdure fa bene. Tra i tanti, Giovanni D'Agata, dello sportello dei diritti, ricorda il cavolo verza (Brassica oleracea var. sabauda L.), o più semplicemente verza o cavolo di Milano. È una pianta biennale che si racchiude 'a palla' nel momento della maturazione. La verza è un ortaggio ormai conosciuto e diffuso in molte zone d’Italia. Se da un lato è un ingrediente noto in cucina, è probabile che tuttavia non tutti sappiano che si tratta di un alimento molto prezioso per la nostra salute. Tra le tante proprietà ricordiamo gli effetti diuretici, depurativi e nutritivi che svolgono un ruolo fondamentale per il nostro organismo e il suo benessere.

Una pianta sacra e utile

Gli antichi Greci, ricorda D'Agata, la consideravano una pianta sacra. Fonte inesauribile di Sali minerali e vitamine, si comporta come un efficace ricostituente per il nostro organismo. Stimola e rafforza in modo naturale anche il sistema immunitario, difendendoci dagli attacchi di virus e altri patogeni tipici del periodo invernale. Per questo motivo, la verza dovrebbe essere consumata proprio nei periodi in cui si soffre maggiormente di patologie dell'apparato respiratorio come bronchiti, tosse, raffreddori, influenza, la anche allergie e asma. È altresì benefica nel caso di malattie dell’apparato digerente, grazie alla sua ricchezza in folato.

Fa bene anche alla pelle

Avete fatto cuocere il cavolo? Bene, non buttate via l'acqua perché questo 'decotto' è benefico per la pelle. L'acqua che rimane dalla cottura è infatti ritenuta avere proprietà analgesiche e antinfiammatorie a tutto beneficio della pelle. Questa sorte di decotto è l'ideale per lenire infiammazioni cutanee e anche per far riassorbire i brufoli.

Fa bene anche all'apparato cardiovascolare

In molti ritengono che il cavolo abbia proprietà benefiche anche per l'apparato cardiovascolare. Per esempio, l’elevata presenza di vitamina K rende la verza un alimento utile nel trattamento dell’aterosclerosi e della pressione arteriosa alta o ipertensione. In sostanza, conclude D'Agata, la verza si presenta come un alimento dalle mille virtù, tutte da scoprire e sfruttare.