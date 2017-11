Nonni troppo buoni? I vizietti in più rovinano la salute dei nipoti

GLASGOW - Cosa non farebbe un nonno per i suoi nipotini? Qualsiasi cosa probabilmente, compreso qualche strappo alla regola. E se mamma e papà cercano di imporre le giuste regole ai propri figli per farli crescere nel migliore dei modi, i nonni sono più propensi a viziare i bambini dando loro tutto ciò che i genitori gli hanno negato. Inutile dire che i bambini prediligono il comportamento di chi, papà è già stato tanto tempo fa, ma secondo le ultime ricerche, questo modo di fare danneggerebbe la salute dei bambini. Ecco perché.

Pericolo nonni

I nonni sono una benedizione, sia per mamma e papà che nipote. E se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Però ogni tanto – come i genitori del resto – fanno qualcosa che non dovrebbero fare. Ma il loro comportamento è dettato dall’immenso amore che hanno per i loro piccoli. Ed è così gli danno da mangiare anche quello che non dovrebbero, magari qualche caramella o dolcetto in più del previsto. Oppure acconsentono di tenerli davanti alla tv piuttosto che andare a giocare al parco.

I ricercatori: «i nonni sono un disastro»

E se tutti i genitori hanno trovato ogni tanto qualche piccola pecca nel loro comportamento, alcuni ricercatori studiosi dell’università di Glasgow li considerano un vero e proprio pericolo per i propri nipoti. «Le evidenze indicano che i nonni hanno un impatto negativo sui fattori di rischio dei nipoti», scrivono gli scienziati che hanno pubblicato recentemente il loro studio su Plos One.

Uno studio revisionale

Gli autori hanno effettuato uno studio revisionale che ha preso in esame ben 56 ricerche precedenti ed hanno esaminato le abitudini dei nonni provenienti da 18 paesi in tutto il mondo. Tra questi anche l’Australia, gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone.

Si rischia la salute dei nipoti

A detta degli scienziati scozzesi, i nonni rappresenterebbero una vera e propria minaccia per la salute di un individuo in crescita. E i motivi sono tanti: per esempio li ricompensano delle loro buone azioni con del cibo spazzatura aumentando notevolmente l’apporto di zuccheri raffinati e grassi trans. Unito a tutto ciò, non promuovono l’attività fisica ma li tengono a casa davanti alla televisione. In più a volte, fumano persino davanti a loro. Insomma, a sentir parlare gli studiosi sono un vero e proprio disastro. Tant’è vero che Stephanie Chambers, autrice dello studio, afferma: «la sanità pubblica non ha pensato a campagne informative dedicate ai nonni, ma sarebbe il momento di farlo dato che hanno un ruolo così importante».

Dobbiamo preoccuparci?

Inutile dire che sono state sollevate molte polemiche in merito al risultato ottenuto dagli scienziati. Ma, come sempre, si tratta solo di dati statistici che non prendono in considerazione l’intera vita che i nonni trascorrono insieme ai propri nipoti. Per esempio i ricercatori sono a conoscenza dell’influenza positiva che un nonno può avere sulla salute mentale del piccolo? Magari instillandogli il piacere delle cose semplici anziché quello dei giocattoli costosi e super tecnologici? Hanno forse preso in considerazione l’impatto sul benessere di un bambino quando si tratta di sfornare dolcezza, abbracci e parole di conforto? Probabilmente no. Quindi, prima di accanirsi contro dei poveri nonni, mettete sul piatto della bilancia tutti i fattori positivi e negativi. D’altro canto la felicità di un individuo è basata sull’equilibrio di molte condizioni che vengono poste sul nostro cammino. E non solo sulle ore trascorse in un parco giochi. I risultati ottenuti non parlano né di salute né serenità, questa è mera matematica.