Vegani light? Non sempre. Ecco gli alimenti veg spazzatura, peggio di hamburger e patatine fritte

Ci sono diversi motivi per cui si sceglie una dieta vegana. A volte si tratta di un fatto etico, altre di una scelta salutare. Ma il paradosso è che molti cibi vegani già pronti o serviti nei ristorante green sono tutt’altro che sani. In più, predispongono all’aumento di peso. Sembrano infatti essere peggio dei cosidetti cibi spazzatura. Ecco perchè

Vegani in aumento

Il fenomeno si sta diffondendo a macchia d’olio e sono sempre di più le persone che si convertono al veganismo. E, giustamente, anche molti produttori e ristoratori si stanno mettendo al passo con i tempi: possono avere un pubblico più vasto e persino far pagare cifre incredibili per un piatto che vale esattamente la metà. D’altronde mettere a disposizione un menù alternativo ha i suoi costi (e i lati positivi).

Ma cosa mangiano i vegani?

Probabilmente molti vegani sono bravissimi a cucinare da soli, hanno un’ottima competenza in materia e scelgono materie prime di ottima qualità. Ma se si trovano in giro con amici e si rivolgono a un ristorante forse non sanno esattamente cosa li aspetta. E questo vale anche per il cibo già pronto che a volte si vedono costretti ad acquistare – nonostante non lo amino particolarmente.

È sempre più sano il cibo vegan?

Questa è una risposta che solo la scienza può fornire. Quello che invece possiamo dire noi è che quando si parla di alimenti già pronti, allora a volte è meglio la carne – per lo meno in termini di salute. Secondo quanto riportato sul Daily Mail, infatti, spesso un solo piatto vegan contiene oltre mille calorie (per renderlo appetibile) e contiene più grassi di un Big Mac.

Ma quanto ingrassi?

Il rischio è quello di vedere il proprio corpo lievitare a causa di alimenti gustosi ma non proprio salutari. Secondo l’indagine del Daily Mail, una pizza ai peperoni (vegan) contiene oltre 1200 calorie. La maggior parte dei ristoranti vegani sembrano aggiungere ingredienti di un certo tipo per rendere più gustosi i loro alimenti. Tra le aggiunte più note ci sono molti zuccheri (anche negli alimenti salati), grassi e sale.

Alcuni esempi

Il problema, ahimè, non riguarda solo la pizza. Ma anche altri cibi considerati salutari. Prendiamo in esempio un piatto a base di melanzane e lenticchie rosse: ha la bellezza di 1010 calorie, con il 42% di grassi e il 29% di zucchero. Ma non solo: nel piatto c’è il contenuto di sale di una giornata intera. Persino i peperoncini ripieni superano le 900 calorie, con quasi il 50% di zuccheri. E gli spaghetti alla bolognese? 849 calorie. Idem per le tagliatelle di riso in zuppa e un piatto a base di patate, ceci, spinaci e curry.

I vegani sanno cosa mangiano

Eddie Gershon, il portavoce di una delle più grosse catene di ristorazione (Wetherspoon), ha dichiarato al Daily Mail: «Abbiamo un numero di pasti vegani offerti e variano dal numero di calorie che contengono. Tutte le calorie per ogni pasto sono elencate sia nel menu del pub che online, in modo che i nostri clienti possano prendere in considerazione e fare le loro valutazioni quando decidono cosa ordinare». Come dire: i vegani sanno esattamente cosa stanno mangiando e nonostante ciò, continuano a farlo. Il portavoce di Zizzi – altra catena di ristorazione – ha invece dichiarato: «Siamo felici di fornire una grande scelta per i nostri clienti e di creare un menu flessibile per soddisfare una vasta gamma di esigenze dietetiche. Accanto alle nostre pizze vegane, offriamo un'insalata a 264 calorie con 1.7 gr di grassi saturi, e lenticchie a 610 calorie e 2,6 g di grassi saturi». Insomma se vuoi ridurre le calorie devi per forza mangiarti una semplice insalata. Quello che è certo è che in casa (forse) si mangia meglio, ma è meno probabile che si riesca a quantificare il numero di calorie. Tutto dipende, però, se si tratta di una persona che ha scelto il cibo vegan per motivi di salute o etici. In quest’ultimo caso non è detto che sia interessato anche a un’alimentazione light.