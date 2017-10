Tè nero, fa dimagrire e migliora la memoria

I benefici del tè nero – utilizzato da millenni – sono passati in secondo piano da quando abbiamo scoperto il tè verde. Il che è molto strano perché il tè nero non ha nulla da invidiare a quello verde, anzi. Per certi versi potrebbe essere addirittura migliore. Ecco perché.

Riduzione del deterioramento cognitivo

Pare che il tè nero sia un ottimo alleato della salute – specie per le persone anziane. Ad asserirlo sono stati alcuni ricercatori della National University of Singapore Yong Loo Lin School of Medicine. Dai risultati dei loro studi, infatti, è emerso che il tè può ridurre in maniera più che significativa il rischio di deterioramento cognitivo. Ovviamente i benefici sono apprezzabili solo se lo si beve in maniera costante.

Più benefici se rischi l’Alzheimer

Secondo quanto riportato sul Journal of Nutrition, Health and Aging, il tè sarebbe in grado di ridurre in maniera significativa – con una percentuale che sfiora l’86% - il rischio di Alzheimer. Pare infatti agire direttamente sull’Apolipoproteina E APOE (apolipoprotein E), direttamente coinvolta con tale patologia.

Cosa contiene il tè nero

Il tè nero pare contenere un enorme quantitativo di sostanze benefiche per la salute. Come spiega il dottor Feng Lei, nelle foglie del tè si trovano le famose catechine, le teaflavine, le tearubigine e L-teanina. Tutte molecole naturali in grado di ridurre infiammazione e ossidazione. Grazie a queste si può ottenere un effetto protettivo a livello cerebrali dai danni causati dalla neuro degenerazione. «I nostri risultati hanno importanti implicazioni per la prevenzione della demenza – ha spiegato Lei – […] Il tè è una delle bevande più consumate al mondo. I dati del nostro studio suggeriscono che una misura di stile di vita semplice e poco costosa, come bere tè giornalmente, può ridurre il rischio di una persona per lo sviluppo di disturbi neuro cognitivi in ​​età avanzata».

Il tè nero fa dimagrire

Un’altra ricerca, condotta dagli studiosi dell’Università della California a Los Angeles (UCLA), ha evidenziato come il tè nero sia un potente dimagrante. Pare che il segreto del suo successo sia dovuto al fatto che è in grado di modificare la flora batterica intestinale, eliminando i chili di troppo.

Lo studio

I risultati dello studio, pubblicati sull’European Journal of Nutrition, hanno mostrato come il tè nero sia stato in grado di ridurre il peso. La ricerca è stata condotta su modello animale e il tè è stato somministrato ai topi come parte integrante della dieta. Dai loro dati è emerso che i piccoli roditori che avevano consumato il tè nero avevano evidenziato una diminuzione dei batteri associati all’obesità. Al contrario, quelli correlati alla massa magra sono aumentati.

Il tè nero rinforza le ossa e protegge dall’osteoporosi

I bevitori di tè, sia classico nero che verde, possono ottenere benefici anche per l’apparato osteoscheletrico, riducendo il rischio di fratture e osteoporosi