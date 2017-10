Naso chiuso, raffreddore e influenza: i rimedi naturali per prevenirli e curarli

Quasi centomila casi di virus parainfluenzali accertati solo nel mese di settembre e ora ci ritroviamo in attesa del nuovo virus influenzale che – a detta degli esperti – sarà molto simile a quello del 2016. Ci aspettano, dunque, mesi di fuoco e i classici sintomi: naso che cola, rialzo febbrile, tosse e mal di gola. Per fortuna, la natura ci mette a disposizione alcuni rimedi che possono aiutarci. Non faranno miracoli, ma di certo ci daranno un po’ di sollievo. Eccone alcuni.

Fiori di sambuco

Tra i rimedi naturali più insoliti, direttamente prelevati dalla medicina popolare, emergono i fiori di sambuco. Secondo recenti studi questi meravigliosi fiorellini bianchi disposti a ombrello sarebbero in grado di inibire la replicazione dei virus influenzali di tipo A (H1N1) e di tipo B. I miglioramenti sono stati evidenziati nel 93 percento dei casi in soli due giorni. Una percentuale nettamente differente rispetto ai pazienti che assumevano placebo che hanno mostrato accenni di miglioramento solo nel 6% dei casi. I fiori di sambuco possono essere assunti tramite estratto idroalcolico o, più semplicemente, in infusione.

Suffumigi per respirare meglio

È un vero peccato che questo rimedio sia ormai caduto in disuso. È semplice da preparare e velocizza lo scioglimento del muco. I suffumigi, infatti, a differenza dell’aerosol inumidiscono le mucose portando subito un sollievo immediato. Chiunque può prepararli in casa in maniera semplice e veloce: si porta a ebollizione un litro di acqua, si spegne il fuoco e si ripone la pentola su un tavolo. Si prende poi un cucchiaio di sale marino integrale – meglio ancora se si ha a disposizione il sale nero – oppure bicarbonato. Si aggiungono al suo interno 3 gocce di olio essenziale di eucalipto, 3 di pino silvestre e 3 di timo. Una volta miscelati gli oli essenziali con i Sali, si versa il tutto dentro l’acqua calda e si inalano i vapori per una decina di minuti. L’ideale è tenere un asciugamano davanti al viso per evitare la dispersione del vapore. Gli oli essenziali hanno un potere di penetrazione molto elevato attraverso le mucose e le vie respiratorie. Svolgeranno azione antisettica e mucolitica, specie quando abbinati al vapore caldo. Trattandosi di prodotti molto concentrati, è importante rispettare le dosi e non aumentare il numero di gocce aggiunte.

Zenzero

Lo zenzero non è un antinfluenzale come molti sostengono ma, più semplicemente, un antinfiammatorio. È quindi utile in caso di gola infiammata o dolori muscolari tipici dei virus stagionali. Il miglior modo di utilizzarlo è sotto forma di decotto: si taglia una fettina di rizoma, la si pone in 300 ml di acqua e la si fa cuocere per una decina di minuti dall’ebollizione. Si lascia riposare altrettanti minuti, quindi si filtra e si beve. Alcuni studi hanno evidenziato anche una riduzione del rischio di sintomi allergici associati all’influenza.

Le 7 regole contro l’influenza

infine, vanno ricordate le indicazioni della dottoressa Susan Biali Haas di Psychology Today, per prevenire e combattere l’influenza: dormire a sufficienza, seguire una dieta sana ricca di vegetali, fare attività fisica, evitare lo stress, lavare bene le mani, coprirsi nella giusta maniera e, infine, ridere e rimanere il più possibile allegri allo scopo di potenziare il sistema immunitario.

