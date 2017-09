Giornata mondiale del cuore: 5 consigli per un cuore giovane e sano

Diciotto milioni di morti ogni anno a causa di malattie cardiovascolari. Questi i recenti – e drammatici – dati inerenti agli eventi fatali causati da un mal funzionamento di cuore e vasi. Ma ridurre il rischio è possibile. Basta seguire alcuni semplici accorgimenti e fare molta attenzione a seguire un corretto stile di vita.

Attenzione ai grassi

I grassi cattivi sono acerrimi nemici di cuore e arterie. Tuttavia, sono molte le ricerche che hanno smentito la nocività di grassi di carne e formaggi, anzi, pare proprio che alcuni di questi siano in grado di proteggere il cuore. D’altro canto dalla scienza arrivano sempre più conferme sul pericolo acidi grassi trans, si tratta di grassi modificati con nichelio e idrogeno allo scopo di cambiare il punto di fusione. Si trovano ovunque: dai dolci agli alimenti salati. Quindi meglio evitare quelli di manifattura industriale e consumare del sano cibo preparato in casa. Al contrario si può aumentare il consumo di grassi amici come gli omega-3 contenuti nella frutta secca e nel pesce azzurro.

Fai attività fisica

L’attività fisica è essenziale per la salute, oltre a prevenire eventi cardiovascolari riduce anche il rischio di contrarre cancro e tumori. Secondo alcuni studi, inoltre, i lavori da ufficio in cui si sta molto tempo seduti possono mettere a serio rischio la salute del cuore. In particolare, una recente ricerca ha evidenziato come stare tanto tempo seduti – senza fare alcuna pausa – aumenti la probabilità di infarto o ictus del 147%.

Dormi almeno otto ore

Alcune ricerche hanno messo in evidenza come le persone che dormono meno di sette ore al giorno possono incappare in infarti e ictus. «Il legame tra disturbi del sonno e malattie cardiovascolari è un legame noto e del quale bisogna tener conto: in Italia circa il 30% della popolazione è interessata da questo tipo di disturbi e quindi non beneficia di un sonno ristoratore. Nelle persone che non dormono a sufficienza si altera la produzione di cortisolo, un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, i cui livelli aumentano inducendo danni dal punto di vista vascolare», ha spiegato il dottor Vincenzo Tullo, specialista neurologo e responsabile dell’ambulatorio sulle cefalee di Humanitas.

La bene i denti

Può sembrare una banalità ma sono molte le ricerche che hanno messo in evidenza come una scarsa igiene orale sia correlata con vari disturbi di salute. Tra questi tumori, Alzheimer e malattie cardiovascolari. «Esistono di diverse forme di diversa gravità di malattia paradontale. Si va dalla gengivite semplice in cui l’infiammazione riguarda soltanto la gengiva che è arrossata e sanguina facilmente. Fino ad arrivare alle forme più gravi in cui si ha una grave perdita di sostegno osseo, il dente si muove e viene perduto», spiega a Diariodelweb il dottor Francesco Santi, medico chirurgo e dentista. Però già alle prime fasi, quella in cui sanguina semplicemente la gengiva, è una malattia che non deve assolutamente essere sottovalutata. Infatti, recentemente, sono stati sottolineati i suoi rapporti con diverse malattie sistemiche. Tra queste vi sono il diabete, le malattie cardiovascolari e incidenti in gravidanza come il parto pretermine o l’aborto spontaneo. Da ciò si evince che si tratta di una malattia che va seguita con molta attenzione». Ciò accade con molta facilità perché i batteri presenti nel cavo orale entrano nel flusso sanguigno portando a un aumento dei livelli di proteina C-reattiva con conseguente infiammazione dei vasi.

Non utilizzare troppo i dispositivi elettronici

Secondo alcune teorie, la luce blu tipica dei dispositivi elettronici potrebbe causare cancro, diabete e malattie cardiache. In più altera il ritmo sonno veglia che, come ben sappiamo, è anch’essa causa di eventi cardiovascolari.

Infine, ricordati di seguire un’alimentazione molto varia e stai alla larga da alcolici e fumo. Quest’ultimo, va ricordato, rappresenta un pericolo anche quando è di seconda o terza mano. Quindi se si sta vicino a persone che fumano e se si soggiorna in stanze dove qualcuno ha precedentemente fumato si è comunque a rischio. Le sostanze contenute nella sigaretta, infatti, reagiscono con l’ossigeno producendo molecole molto pericolose che si accumulano in mobili e vestiti e persistono molto a lungo.