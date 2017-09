Caffè: la nuova arma per combattere il diabete

Il caffè potrebbe essere la nuova arma per combattere – e prevenire – il diabete. Un rimedio naturale, dunque, per tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Ecco cosa hanno scoperto gli scienziati e perché sono arrivati a tale conclusione.

Riduzione dei livelli di zuccheri

Una cura dolce e senz’altro gradita dalla maggior parte delle persone, quella del caffè. La nera e fumante tazzina, infatti - secondo alcuni scienziati danesi - pare essere d’aiuto per tenere sotto controllo la produzione di insulina e la relativa concentrazione di zuccheri nel sangue. Ad asserirlo sono stati alcuni scienziati del policlinico universitario di Aarhus in Danimarca.

Non è la prima volta

Delle virtù terapeutiche del caffè se ne è parlato molto anche in altri studi, tuttavia, la ricerca coordinata da Fredrik Brustad Mellbye è la prima che è riuscita a dimostrare come il consumo regolare possa prevenire l’insorgenza del diabete.

La sostanza che aiuta l’insulina

Ciò che distingue questa ricerca dalle precedenti è che gli scienziati sono riusciti a scoprire come il caffè agisce nei confronti degli zuccheri nel sangue. In particolare pare che in esso si trovi una sostanza particolarmente benefica in grado di aiutare il nostro organismo a produrre insulina. Il suo nome è cafestolo.

Lo studio

Lo studio, per ora condotto solo su modello animale, è durato circa due mesi e mezzo. Durante la ricerca gli studiosi hanno reclutato tre gruppi di topolini ad alto rischio diabete e gli hanno fatto assumere diverse dosi di cafestolo. Al primo 1,1 milligrammo al giorno, al secondo 0,4 e al terzo niente – era considerato un gruppo di controllo.

I risultati

Al termine dello studio – ovvero dopo dieci settimane – i primi due gruppi di topolini sottoposti al trattamento hanno evidenziato una marcata riduzione della glicemia che variava tra il 28% e il 30%. Ma non solo: il gruppo che assumeva 1,1 milligrammi di cafestolo presentava molta più sensibilità all’insulina (circa il 42% in più). Ciò significa che i fattori di protezione dalla patologia erano vistosamente aumentati.

Più produzione di insulina

Ciliegina sulla torta, gli scienziati hanno mostrato come i topolini che hanno assunto cafestolo assistevano a una raddoppiata produzione di insulina (84%). Da ciò i ricercatori ritengono che il cafestolo contenuto nel caffè possa essere considerata una nuova arma per prevenire e combattere il diabete. Ovviamente – immaginiamo noi – se vogliamo trarre benefico dal caffè, non dobbiamo consumarlo dolcificato con cinque cucchiaini di zucchero. I dettagli dello studio sono stati appena pubblicati sul Journal of Natural Products.

