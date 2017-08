Feinstaubfresser, arriva l’auto che «mangia» lo smog

Una splendida invenzione che potrebbe aiutare a risolvere l’increscioso problema dello smog. Una casa automobilistica tedesca, anziché realizzare le solite auto a ridotto impatto ambientale, ha deciso di fare qualcosa di più: creare una macchina che mangia letteralmente l’inquinamento. Ecco la fantastica idea della Mann + Hummel, la società leader mondiale di sistemi di filtraggio.

Questa sì che è tecnologia

Sono tanti i dubbi sollevati dall’utilizzo delle auto elettriche e simili che – solo in parte – riducono il problema smog. Ma la proposta lanciata da Mann + Hummel cambierà radicalmente il modo di concepire l’inquinamento. Problema destinato a scomparire se in un prossimo futuro tutte le auto potessero eliminare una parte di smog mentre sono in funzione.

A breve la presentazione

La presentazione dell’auto «mangia smog» è prevista per fine agosto al Salone di Francoforte. Il suo nome è Feinstaubfresser termine che in tedesco significa proprio mangia polveri sottili. L’auto è, sostanzialmente, una Volkswagen Passat ibrida. La sua peculiarità è quella di possedere, nella sua scocca, tre super filtri che aspirano le polveri sottili che vengono rilasciate dalle auto cugine altamente inquinanti. Il primo prototipo è stato sperimentato questo lunedì tra Stoccarda e Ludwigsburg.

Un progetto ambizioso

L’idea di Mann + Hummel è decisamente innovativa e il loro progetto particolarmente ambizioso. L’azienda sta puntando tutto sulla vendita della nuova auto e stima che a breve l’80% degli agenti inquinanti rilasciati dai vari mezzi in circolazione – specie quelli relativi ai sistemi frenanti - verrà assorbito proprio grazie ai loro filtri. Per chi non lo sapesse, infatti, le polveri sottili dei freni sono nettamente superiori (fra le 5 e le 8 volte) a quelli della combustione di un veicolo Euro 6. Ma anche in questo caso Mann + Hummel ha trovato la soluzione. Sulla Passat sperimentale, infatti, è presente un secondo filtro sul tetto che si ciba delle polveri sottili prodotte dalla combustione.

E c’è anche un terzo filtro

Oltre al filtro presente sulla scocca che mangia le particelle nocive rilasciate dai sistemi frenanti e quello posizionato sul tetto per evitare i prodotti della combustione, il colosso tedesco ha pensato a inserirne uno anche nell'abitacolo. In questo caso si evita la presenza di residui potenzialmente tossici come i NOx (ossidi di azoto) e quelli derivanti da ammoniaca.

Non solo auto

Il primo modello è stato installato su una Wolswagen Passat, ma l’azienda ci fa sapere che in un prossimo futuro potrà essere sfruttato sui veicoli commerciali, i mezzi di trasporto pubblico – compresi quelli che viaggiano su rotaie.

Ma non è finita qui

Mann + Hummel vorrebbe sradicare a monte il problema inquinamento anche per ciò che concerne le navi da crociera. Si stima infatti che i 15 più grandi transatlantici, al momento dell’attracco inquinano come 750 milioni di automobili. E per questi è probabile che l’azienda si veda costretta a produrre un filtro grande come una città. Ma non è detto: è indubbio che Mann + Hummel possieda incredibili risorse e sia in grado di sfoderare idee realmente innovative.

Chi è MANN + HUMMEL

E’ il leader mondiale per le soluzioni di filtraggio. Il gruppo aziendale con sede a Ludwigsburg, Germania, sviluppa soluzioni per automobili, applicazioni industriali, aria pulita negli spazi interni e per l'uso sostenibile dell'acqua. Nel 2016 il gruppo ha realizzato vendite pari a 3,5 miliardi di euro in tutto il mondo con più di 20.000 dipendenti distribuiti in 80 sedi. I prodotti fabbricati dal gruppo includono sistemi di pulizia dell'aria, sistemi del collettore di aspirazione, sistemi di filtraggio liquido, componenti di plastica, filtri, filtri di cabina, filtri industriali e filtri a membrana.

Ulteriori informazioni su MANN + HUMMEL sono disponibili presso il loro sito web.