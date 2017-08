Postumi da sbornia addio, arriva Morning Recovery

COREA – Quanti, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, vorrebbero sentirsi di nuovo freschi come una rosa anziché accusare mal di testa, malessere generale, nausea e tutti i sintomi da dopo sbornia? Ora, per tutti coloro che sono soliti, o anche no, a bere arriva il rimedio ‘miracoloso’ che promette di cancellare in nodo quasi immediato i postumi da sbronza. Si chiama Morning Recovery, e già dal nome fa intendere di cosa si tratta. L’ha ideato un ex ingegnere coreano della azienda Tesla – nota per le invenzioni innovative del suo fondatore. Grazie a IndieGogo, il celebre sito di crowdfunding, Sisun Lee ha potuto dare avvio alla sua startup e la bevanda del miracolo è ora già in vendita negli Stati Uniti, ma ovviamente conta di diffonderla in tutto il mondo.

Un’esperienza personale

Come assai spesso accade le idee migliori vengono quando si prova qualcosa personalmente e si avverte il bisogno di rimediare. Così Sisun Lee, dopo aver fatto baldoria con dei vecchi amici del suo Paese, il giorno dopo si ritrova con i classici sintomi da post-sbornia: mal di testa e giramenti, spossatezza, malessere generale e così via. Allora scopre che proprio in Corea del Sud si usa bere alcune bevande capaci di far sparire questi sgradevoli sintomi. Da qui l’idea di creare un’unica bevanda che richiudesse in sé i diversi rimedi dopo sbronza. Visto anche che negli Usa, dove vive, queste miracolose bevande coreane non si trovano, e non c’era nemmeno la possibilità di importarle.

La ricerca

Forte dei suoi studi in ingegneria biotech e nanotecnologie, Lee ha condotto diverse ricerche per scovare gli ingredienti delle bevande da lui provate. Durante questo periodo scopre il lavoro di un ricercatore dell’Università della California a Los Angeles (UCLA), dottor Jing Liang, che aveva condotto e pubblicato alcuni studi sulle piante utilizzate come rimedi contro i postumi da sbornia.

L’ingrediente segreto

Dopo le ricerche ha così potuto scoprire quali erano gli ingredienti segreti delle miracolose bevande che aveva assunto in Corea dopo essersi sbronzato con gli amici. Uno di questi, il principale e il più attivo è la diidromiricetina (DHM), un componente vegetale nell’Albero dell’Uva Passa (Hovenia dulcis) o ciliegio giapponese. Questo componente si trova anche nelle foglie di tè varietà Ampelopsis grossedentata. La sua non è una scoperta nuova, dato che questi rimedi sono utilizzati in Oriente da secoli, anche per curare i postumi da assunzione di alcol.

L’idea e la start-up

L’ex ingegnere Tesla allora contatta il dottor Jing Liang e, insieme a lui, decide di mettere a punto il ‘nuovo’ rimedio contro i postumi da sbornia. Per trovare i fondi necessari alla produzione i due si rivolgono a IndieGogo, e qui hanno immediatamente successo. Dal 5 luglio scorso la startup Morning Recovery è sul mercato, supportata anche dalla conformità agli standard concessa dalla FDA americana come ‘integratore dietetico’. Lee tuttavia spera che presto la stessa Food and Drug Administration conceda l’approvazione come rimedio medicinale, così che possa anche essere prescritto dai medici.

La bevanda

Morning Recovery è venduta in bottigliette da 100 ml e, secondo quanto riporta lo stesso produttore, andrebbe bevuta già al proprio ritorno a casa dopo aver ecceduto con l’alcol. L’assunzione della bevanda, secondo quanto promesso, dovrebbe far sì che al mattino non si accusino i classici sintomi, ma che ci si senta come se non ci si fosse ubriacati. Fin dal suo lancio sul mercato pare che Mornig Recovery sia stato un grande successo, e nel giro di pochi giorni il suo ideatore abbia guadagnato qualche centinaio di migliaio di dollari. Per cui l’obiettivo iniziale di 25.000 dollari pare non molto lontano – È evidente che in giro ci sono molte persone che di danno alle bevute. Grazie a IndieGogo poi la bevanda si può acquistare a prezzo scontato: 24 dollari per 6 bottigliette o 360 dollari per 120 bottigliette.

C’è anche un video, e lo puoi vedere a questo indirizzo.