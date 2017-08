Vuoi un cervello sempre giovane? La soluzione è la luteina

Chi non vorrebbe avere un cervello sempre giovane? E magari ricordare tutto come ai tempi della scuola? Purtroppo con il passare degli anni ci si accorge che memoria e concentrazione tendono a perdere colpi fino ad arrivare, inesorabilmente, a una perdita della flessibilità cognitiva. Ma secondo alcuni scienziati esiste un metodo per rallentare i segni del tempo. Il segreto è nella luteina.

In abbondanza in uova e verdure

La luteina è una sostanza completamente naturale contenuta nelle verdure a voglia verde come, per esempio, gli spinaci. Ne contengono in abbondanza anche le uova e l’avocado. Secondo le ultime ricerche scientifiche sarebbe in grado di contrastare il naturale declino cognitivo, tipico dell’età.

Cos’è la luteina?

Si tratta di un carotenoide che appartiene al gruppo delle xantofille, ovvero dei pigmenti che hanno la peculiarità di essere scissi in ambiente grasso. È considerata una sostanza essenziale perché il nostro corpo non è in grado di produrla in maniera autonoma. Ciò significa che se ne abbiamo bisogno non possiamo fare a meno di verdure a foglia verde, avocado e uova. Gli scienziati dell’Università dell’Illinois hanno scoperto che la luteina può mantenere il nostro cervello particolarmente giovane e attivo.

Lo studio

Durante lo studio – pubblicato su Frontiers in Aging Neuroscience – i ricercatori hanno reclutato sessanta volontari di età compresa fra i 25 e i 45 anni di età. Sono stati volutamente scelti individui piuttosto giovani che non avrebbero dovuto manifestare alcun sintomo di declino cognitivo correlato all’età avanzata. A tutti i partecipanti allo studio è stato misurato il livello di luteina a livello oculare. La sostanza, infatti, svolge anche un ruolo importante per la salute degli occhi, che sono un'altra importante parte del corpo in cui viene stoccata la sostanza.

Sapevi che...?

Tutte le xantofille – quindi anche la luteina – vengono riportate nelle etichette degli alimenti con il codice E161b

I risultati

Attraverso l’utilizzo di alcuni elettrodi, gli scienziati sono riusciti a rilevare i livelli di attività di alcuni neuroni durante lo svolgimento di compiti in cui veniva richiesta molta concentrazione, attenzione e memoria. Dai risultati è emerso che le persone che avevano livelli più elevati di luteina, possedevano un’attività neuronale del tutto superiore, paragonabile a quella dei soggetti decisamente più giovani.

Quanta luteina occorre?

Il coordinatore allo studio Naiman Khan afferma che serviranno ulteriori studi per comprendere quali possano essere i livelli di luteina ottimali per rallentare i segni del tempo. Per ora sappiamo che il consumo consigliato per un adulto è di circa 4-6 milligrammi al giorno, che equivalgono a circa 50 grammi di spinaci al dì.

Gli alimenti più ricchi di luteina (in mg per 100 grammi)

Broccoli 1,40

Cicoria da taglio 10,3

Spinaci 12,2

Lattuga 2,31

Piselli 2,48

Prezzemolo 5,56

Radicchio rosso 8,83

Rucola 3,55

Tuorlo 1,1

(fonte: database del Ministero americano dell'Agricoltura)