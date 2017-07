Allerta zanzara tigre: cosa fare per liberarsene

TORINO – E’ allerta per la zanzara tigre in tutta Italia, da Nord a Sud. Con regioni e zone più colpite delle altre: tra queste la Puglia, la Campania, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte e altre, tutte con ‘bollino rosso’ da infestazione – si salvano soltanto regioni come la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige. Secondo i dati pubblicati dalla Vape Foundation nel suo meteo zanzare si avrà una recrudescenza della presenza di zanzare tigre (leggasi ‘invasione’) verso la fine del mese di luglio. Con tutti i problemi e i disagi che questo comporta. La causa di questa invasione, secondo i tecnici dell’IPLA (Istituto per le Piante da Legno di Torino), sarebbero i cambiamenti climatici, che hanno portato in molte zone d’Italia una condizione simil-tropicale.

Portatrici di virus

Come purtroppo ormai si sa, le zanzare da ‘semplice’ fastidio sono diventate un problema sanitario. Lo sono a causa della loro peculiarità di trasportare e trasmettere malattie e virus – tra cui il temuto Zika o la Dengue o ancora Chikungunya. Non a caso, la Regione Piemonte per mezzo dell’attività di sorveglianza entomologica ha confermato la circolazione di virus di interesse sia medico che veterinario. Per questo motivo è essenziale evitare la proliferazione con tutti i mezzi possibili: da un lato le amministrazioni dovrebbero predisporre adeguate disinfestazioni; dall’altro i cittadini dovrebbero mettere in atto alcuni semplici accorgimenti per evitare la riproduzione incontrollata.

Cosa fare

Un semplice rimedio è quello di evitare di lasciare ristagni d’acqua nei sottovasi o altre situazioni (piscine gonfiabili, portafiori, contenitori vari ecc.): la zanzara tigre, ricordano gli esperti, necessità di pochissima acqua per riprodursi.

Nello specifico, òa Regione Emilia Romagna consiglia di:

- trattare regolarmente con prodotti larvicidi (in base alle indicazioni riportate in etichetta, da 7 gg a 4 settimane a seconda del tipo di prodotto) i tombini e le zone di scolo e ristagno;

- eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno;

- verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite;

- coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese;

- tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre.

Cosa non fare

- accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante;

- lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale e legna;

- lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto;

- lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua per più giorni;

- svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori.

Altri rimedi

Esistono poi anche dei rimedi naturali o biologici che combattono efficacemente le zanzare tigre: tra questi, per esempio, è stato testato proprio a Torino il ‘Kulicide’, un antizanzare «totalmente biologico creato dall’imprenditore Stanley Miller e che impedisce la nascita delle zanzare intervenendo sulle larve», come spiega l’AD della Bio Anti Mosquitoes, Fabio Agosta, che ha l’esclusiva del prodotto in Italia, Francia e Spagna. «Si tratta di un liquido biologico – sottolinea Agosta – formato da una miscela di estratti naturali che immerso nelle acque stagnanti nei corsi d’acqua, evita la schiusa delle larve. Miller lo ha creato per combattere malaria, Zika e Dengue che in tutta Italia per fortuna non ci sono ma serve anche per la zanzara tigre e altri tipi di zanzare».

Si pososno anche utilizzare piante naturalmente repellenti, come la Catalpa, il Geranio, la Citronella, la Lavanda e la Melissa. In commercio esistono prodotti 'naturali' che contengono oli essenziali o essenze di alcune di queste piante, che possono essere utilizzati sia a livello topico che ambientale.

Anche il Ministero della Salute fornisce le sue raccomandazioni per proteggersi dalle punture di zanzare tigre: «Gli strumenti di protezione individuale più efficaci sono gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti:

- I repellenti vanno applicati sulle parti scoperte del corpo: per utilizzarli correttamente è fondamentale rispettare dosi e modalità riportate nelle istruzioni in etichetta.

- Per evitare le punture è consigliabile vestirsi sempre di colori chiari, indossare pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe, e non utilizzare profumi.

- È consigliabile ridurre al minimo la presenza delle zanzare all’interno delle abitazioni utilizzando zanzariere, condizionatori e apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi, ma sempre con le finestre aperte».

Per approfondimenti e maggiori informazioni si può visitare il sito www.zanzaratigreonline.it o chiamare il numero verde 800 033 033 del Servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna. C’è anche un video che insegna a difendersi dalle zanzare tigre.