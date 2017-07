Succo di limone: rinfresca le tue giornate e previene i calcoli

Gli agrumi sono i frutti estivi per eccellenza, specie il limone – uno dei pochi reperibili durante tutto l’arco dell’anno. In più, in questa stagione è in grado di apportare un pieno di benefici. Ecco il motivo per cui non dovrebbe mai mancare nelle nostre case.

Un rinfrescante e remineralizzante

La sua peculiarità è quella di rinfrescare l’organismo prevendo così molti disturbi e patologie collegate all’eccesso di calore. Ma non solo: essendo ricco di Sali minerali diviene un vero remineralizzante che può sostituire con successo le classiche bustine che acquistiamo allo scopo di reintegrare i minerali che abbiamo perso attraverso il sudore.

Benefico per i nostri reni

Un aspetto molto interessante del limone è quello di prevenire la formazione dei calcoli renali e, in alcuni casi, addirittura ridurli. Il suo segreto è nella quantità di citrato che contiene. I ricercatori dell’Università di Houston recentemente hanno scoperto che l’ossalato di calcio – composto principale dei calcoli renali – si scioglie semplicemente con del limone. In realtà il principio attivo principale dell’agrume sarebbe l’idrossicitrato composto (HCA) che inibisce la crescita di cristalli di ossalato di calcio. Pare che tale sostanza possa sostituire efficacemente il citrato di potassio, generalmente presente nei farmaci utilizzati a questo scopo.

Sapevi che…?

Chi è a rischio calcoli renali dovrebbe evitare i cibi ricchi di ossalato come gli spinaci, le mandorle e il rabarbaro.

La risposta dell’Istituto Mario Negri

A conferma di tale teoria, ci sono i risultati di una ricerca condotta dagli studiosi degli Ospedali Riuniti di Bergamo che hanno collaborato con Consorzio del Limone di Siracusa IGP e l’Istituto Mario Negri di Milano. A quanto pare, bere il succo di tre o quattro limoni ogni giorno può prevenire l’insorgenza dei calcoli renali. «Il limone contiene 42,9 grammi di citrato per chilo ed è l’agrume più ricco di questa sostanza. È noto che il citrato previene la precipitazione del calcio nelle urine, alla base della formazione di calcoli di ossalato di calcio che rappresentano circa l’80% dei calcoli», dichiara la dottoressa Maria Rosa Caruso degli ospedali Riuniti di Bergamo.

Come usarlo

In estate, il succo di limone può essere bevuto durante la giornata addizionato con acqua. Si dà vita così alla classica limonata – preferibilmente senza zucchero o miele. In genere si estrae il succo di tre limoni e si aggiunge la stessa quantità di acqua insieme a delle scorze tagliate a pezzettini. Oltre a ridurre il rischio calcoli renali vi darà energia e carica.